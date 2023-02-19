烈嶼鄉民宅大火！　大金消防跨海支援「37分急滅火」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門烈嶼鄉19日清晨5時許有一處民宅發生火警，消防局立即派出烈嶼及金寧分隊各式車輛8車、人員15人，大金、小金協力滅火，終於在獲報37分鐘後撲滅火勢。該住宅家具、牆面全被燒成焦黑，幸起火時屋內無人，並無人員傷亡，起火原因仍待進一步調查釐清。

▲金門烈嶼鄉2月19日清晨5時許有一處民宅發生火災。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局於19日清晨5時57分接獲民眾報案，指稱位於烈嶼鄉后頭一處民宅發生火災，有大量火煙竄出，周邊緊臨住家，消防局立即派遣烈嶼及金寧分隊各式車輛8車及人員15人前往搶救，火勢於20分鐘左右即受控制，並於5分鐘後撲滅。這場火災燒燬客廳及居室房間家俱物品，燃燒面積約30平方公尺，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

因該住宅火警案件周遭緊臨其他住家，消防局除派遣轄區烈嶼分隊救災車組前往搶救，也同步加派距一海之隔的金寧分隊跨海支援救災作業。消防局救災車組車到達現場時，發現該起火建築物已全面燃燒，並有大量火勢濃煙不斷向外竄出，救災人員連忙佈署水線防護，另一組人員搭配金寧分隊人員入室，計出水3條水線以阻卻火勢延燒及進行滅火工作，在救災人員通力合作下，火勢於6時29分獲得控制，6時34分撲滅，客廳及房間的家俱、物品等近乎全毀，燃燒面積約30平方公尺，所幸起火時人員均不在室內，無人員傷亡。

第一大隊大隊長陳叁奇藉此呼籲，民眾使用爐火應養成人離火熄的習慣，家家戶戶都應該要裝設住宅用警報器，當災害來時才可以第一時間逃生;另家中各項電器電線平時亦需定期檢修，以確保用電安全，唯有平時做好減災事宜，才能有效杜絕災害的發生。