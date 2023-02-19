「勇腳伯」跟不上進香隊伍！跛腳走夜路　貨車司機1舉動感動千人

▲一名阿伯因小腿萎縮落後媽祖進香隊伍，熱心司機見狀幫忙照亮道路、伴隨保護。（圖／擷取自Facebook／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」12日起駕，展開為期9天8夜的繞境活動，吸引逾14萬名信眾追隨。不過，有一名阿伯因小腿萎縮，無法跟上進香隊伍的速度，獨自一人走在漆黑的道路上，所幸一名貨車司機見狀，暖心為阿伯照亮道路，還陪伴跟隨前往北港朝天宮，消息曝光後，不少網友紛紛大讚貨車司機的善舉。

一名男網友17日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」曬出3張照片，並發文表示，有一位阿伯晚間正走在雲林縣145縣道上，「謝謝司機大哥跟在阿伯後面」，原來該名阿伯因小腿萎縮，無法像正常人一般行走，只能步履蹣跚地緩慢跟隨著媽祖進香。

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從照片中可見，原本腿腳就不利索的阿伯，身上還背著一個黑色大包包，手上提著好幾瓶水，獨自一人夜行在道路上，令人既心疼又擔憂。幸虧，一名熱心貨車司機恰巧遇上阿伯，便用車燈照亮前方的道路，並緩慢行駛一路保護，暖心的一幕也在網路上瘋傳。

不少網友紛紛留言回應，「阿伯加油，快到北港了！謝謝司機大哥的幫忙」、「勇腳阿伯加油，媽祖保佑您」、「阿北的毅力真的令人佩服」、「我要留一份爆好吃的冬粉和油飯，給阿伯」、「阿伯加油！謝謝司機照亮了阿伯往前走的路」、「我也有在145路有遇到這位阿伯，白沙屯媽祖給他很堅定的意志力超強的阿伯。」

然而，也有網友透露阿伯已經堅持跟隨媽祖進香8年了，「阿伯已走第8年了，大甲媽已走24年了！」、「阿伯超厲害的，不管白沙屯媽祖遶境進香跟大甲媽祖遶境進香，都從頭到尾一直走下去。」

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