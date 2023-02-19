反共系網紅「八炯」酒醉與警嗆罵　被帶回警局稱：在大陸早被打死

▲八炯酒醉與女友發生爭執，並與警員當街爆發拉扯。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

網紅「八炯」温子渝以批評大陸時事走紅，在Youtube頻道「攝徒日記」擁有69.6萬位訂閱者，他19日凌晨3時許，在新北市板橋區與女友酒後爆發衝突，警方趕抵見雙方無明顯危害行為，於是表示不便介入，但八炯疑似醉意太濃，當街脫序朝警員大吼「是怎樣啦！」，警方為避免八炯失控，將他帶回保護管束。經解釋後雙方誤會解開，八炯還不忘調侃對岸「要是在大陸早就被公安打死了！」

據悉，八炯事發時與女友在新海路、裕民街路口酒吧徹夜飲酒，酒醉之下八炯卻與女友爆發衝突，八炯當下打電話報警，轄區新海派出所警員獲報抵達，見雙方並未打起來也未造成他人危害，於是解釋此情況警方不便介入，不料引起八炯不滿，口氣轉趨不悅。

▲八炯酒醉與女友發生爭執，並與警員當街爆發拉扯。（圖／記者游宗樺翻攝）

警員與八炯對話時一度轉身要與身旁同仁對談，八炯為繼續向警方爭取權益，於是叫了幾聲「欸欸欸！」並走上前，但疑似濃濃醉意使八炯聲音、動作稍大，同時八炯外套掉落在地，讓警員開始警戒並質問他「你耍什麼態度？」，雙方劍拔弩張之下，八炯突然大吼一句「怎樣啦！」，警員立即出手架住八炯，隨後2人一陣拉扯，被旁人分開後八炯拿起手機開啟直播。

八炯在直播中指出，警員有搶手機的行為，但音量過大造成擾鄰，直播不久便關閉，到達派出所後八炯再度開起直播，向警方稱要維護自己的權益，儘管警方稱派出所為公家辦公場所，有監視器等設備可幫忙蒐證，要求八炯把直播關掉，雙方你來我往，最終在八炯員工到派出所調停下，雙方誤會這才解開，八炯離開時還不忘調侃「要是在大陸早就被公安打死了！」

警方表示，在對八炯保護管束過程中，並未使用強制力及警械，經檢視相關密錄器影像，因温男情緒激動且突然大吼，與警方發生推擠時，從口袋中拿出不明物品，為維持現場秩序及執勤安全，因此順勢將該物品奪下，經確認為手機後，立即歸還温男，過程均符合比例原則。警方將温男帶返所後，通知友人到場，於5時50分離所返家休息。