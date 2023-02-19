獨／運鈔車22歲保全盜200萬落網　目擊者爆「脫制服逃亡」畫面曝光

記者蔡佩旻、高堂堯、柯沛辰／南投報導

南投縣草屯18日中午傳出運鈔車竊案，龍邦保全22歲賴姓保全員趁同事下車吃午飯，從車上金庫盜走200萬元逃逸。草屯分局成立專案小組追查，根據熱心民眾提供的證詞及監視器，當晚9點多在台中逮到人。至於犯案動機及作案細節，目前仍在釐清中。

目擊民眾受訪時向《ETtoday新聞雲》記者表示，起初賴嫌坐在副駕，犯案時脫掉保全制服，隨後依序沿中正路、和興街、建國街，繞了一圈往圓環方向逃逸。

目擊民眾推測，「懷疑他（賴嫌）有先看過路線，躲過很多支監視器，（案發地點）附近都是賣吃的，每到中午，運鈔車偶爾會停在附近買飯。」

▲賴姓保全盜走200萬，逃亡途中被附近監視器拍下。（圖／民眾提供）

28歲吳姓、22歲賴姓保全員駕運鈔車赴草屯鎮，近午將車停放在青雲街，由吳先下車進入餐廳用餐，留賴男在車上留守。不料過沒多久，賴男就進到餐廳，聲稱姊姊有事找他，要離開一下，隨後將車輛及金庫鑰匙交由吳男保管，快步離去。

吳姓保全員不疑有他，飯後回到運鈔車上等待，但賴男遲遲未歸，打電話也無人接聽，讓他愈想愈不對勁，懷疑事有蹊蹺，趕緊打開車內金庫檢查，不料清點完發現短少200萬現金，立刻打電話報案。

草屯警分局18日下午獲報後成立專案小組，並調閱周邊監視器，發現賴男案發時曾持綠色手提袋，快步朝草屯圓環方向離去，經手機定位追查，疑似搭乘交通工具逃往台中。不過，警方當晚9點多在台中逮到人，全案持續釐清中。

▼賴嫌持綠色手提袋，疑似裝有贓款。（圖／民眾提供）