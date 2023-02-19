無照追撞慢跑士官長！金門高職生噴飛「機車直插水溝」慘送醫

▲金門昨（18）日下午4時許一名鍾姓士官長正沿新市圓環往太武山圓環慢跑，被一名高職學生從後方追撞。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門昨（18）日下午4時發生一起車禍，一名鍾姓士官長正沿金湖鎮太湖路1段慢跑時，被一名高職學生從後方追撞，士官長因而左手肘擦傷並無大礙，學生則是噴飛跌落馬路上，造成他手腳擦傷，機車隨後也栽進水溝。警方獲報到場為學生進行酒測，發現學生沒喝酒，卻是無照駕駛，將依法舉發，其他肇事責任需進一步查證。

昨（18）日下午4時許，就讀金門高職的曾姓學生無照騎乘普通重型機車，沿金湖鎮太湖路1段由新市圓環往太武山圓環方向直行，鍾姓士官長於同向道路外側慢跑，在金湖鎮太湖路1段70號前路段時，遭曾姓學生騎乘機車從後方追撞，士官長被撞了一下，往右邊踉蹌幾步，曾男則從機車噴飛跌落路邊，機車後座也以90度插進路邊水溝，前車輪朝天，安全帽等物散落一地。

警方和救護人員獲報趕抵現場，發現鍾姓士官長左手肘擦傷、曾男手腳擦挫傷，士官長經救護人員包紮後無大礙並未送醫，曾男則被送往衛福部金門醫院就醫。警方迅速排除事故及疏導交通，並對機車駕駛曾男實施酒測，初步排除他酒後駕車行為，但卻是無照駕駛，肇事責任警方目前正在查證中，曾男無照駕駛部分警方將依法舉發。

金湖分局提醒民眾，駕駛車輛應注意車前狀況，沒有駕照不要駕車上路，遵守交通規則，並隨時採取必要之安全措施；另民眾外出跑步，必須留意周遭環境及路況，跑步裝束也要留意，最好穿着螢光或反光服裝，讓其他用路人容易辨識，以減少交通事故之發生。