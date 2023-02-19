立院本周選召委　「關鍵少數」投票沙盤推演一次看

▲召委選舉是立法院會期初的重頭戲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院上周開議，將於2月23日進行召委選舉，由於事涉本會期排案順序，朝野不敢大意。根據目前各黨鞭簽字的委員會選擇表，民眾黨及時代力量立委在教育及文化、交通、社福及衛環委員扮演關鍵少數，若民進黨團成功與小黨策略性合作，將有機會透過抽籤「3搶2」，選情「坐8望11」，反之，國民黨團目前僅掌握5席召委，與小黨合作才有機會一搏。

回顧上會期召委選舉，藍綠透過推舉方式分別獲得8席召委，但本會期國民黨團少了前立委林奕華、許淑華兩席次，除了在內政、外交及國防、經濟、財政、司法及法制5個委員會篤定拿下5席召委，其他3個委員會都需尋求民眾黨、時代力量立委支持，才有機會爭取與民進黨「平分」或抽籤的機會。

教育文化委員會方面，目前除了民眾黨立委陳琬惠之外，民進黨團掌握8席、國民黨團4席，倘若陳琬惠選擇投給自己，民進黨團將有「3搶2」抽籤機會，而若陳投給國民黨人選，藍綠分別獲1席；交通委員會方面，時力立委陳椒華、邱顯智成為關鍵少數，另還有民進黨團8席、國民黨團4席，若時力立委投給自己，國民黨團須透過抽籤突圍，而若時力立委投給國民黨人選，藍綠將分別獲1席，但如果時力支持民進黨人選，國民黨團將篤定「掛蛋」。

至於最複雜的社福及衛環委員會方面，包括民眾黨立委邱臣遠、時力立委王婉諭都抽中該委員會，目前民進黨有9席，國民黨4席，若小黨立委都保持中立投給自己，或者一人支持國民黨人選，另一人投給民進黨人選，民進黨團將獲得「3搶2」抽籤機會；而若小黨一人支持國民黨人選，一人投給自己，藍綠將分別獲得1席。

對於召委選舉投票策略，陳椒華受訪說明，時力黨團將在投票前討論，她上會期在交通委員會提出諸多關於鏡電視爭議的提案，大多被民進黨投票部隊封殺，這也會納入考量；邱臣遠則說，民眾黨團將在周二黨團會議研議並凝聚共識。