重視高齡及失智長者照護及創新　嘉灣榮院獲國家生技醫療品質認證

▲嘉灣榮院重視高齡及失智長者照護及創新，獲國家生技醫療品質獎暨國家品質獎(SNQ)標章認證 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中榮嘉灣分院不斷精進醫療創新及服務品質，灣榮附設護理之家推動「長照呵厝邊-e定尚安心」智慧照護；灣榮精神部深耕社區失智照護據點，打造「愛智好厝邊- 3全挺你」服務，為失智長輩整合資源提供高效益的有感服務；嘉榮職安團隊「肌不可失，痛痛飛走」計畫，以工程控制及行政管理，精準改善工作環境，大幅提升環境友善度並降低職安風險。嘉灣榮院3項創新醫療主題，提升高齡、失智長照品質及改善員工環境，榮獲第25屆國家生技醫療品質獎暨國家品質獎(SNQ)標章認證殊榮。

嘉灣榮護理部副主任張蘭英表示，有感於長輩接受長照可能引發不安、想家的情緒，護理之家團隊「長照呵厝邊-e定尚安心」智慧照護，使用「三心、四防、五全」策略，以彩繪認知牆舒緩情緒，帶動肌力OTAGO增加活動量，並導入E化智慧床墊有效增進照護品質，行動能力動態表可在緊急狀況時即時疏散住民，縮短救援時間，達成防退化、防壓傷、防跌及防災的「四防」目的，並透過「全人、全家、全隊、全程及全社區」五全資源整合及全面參與，達成照顧用心、長輩安心、家屬放心的「三心」目標，灣榮團隊執行專案後，住民長輩的坐站運動成效總進步率高達80%，跌倒率顯著下降84.6%，壓力性損傷發生率下降60%，鼻胃及導尿管移除率提升，自主生活能力提升，減輕家屬照護壓力，使住民返家率平均提升達7.86%，成效卓著。

精神部主任司徒彗貞說明，灣橋榮院為嘉屯區唯一的公立醫院，打造「愛智好厝邊- 3全挺你」服務，主動深入社區，對於嘉義縣高齡化失智人口，從失智個案、延伸至家庭及社區的「全人」瞭解及關懷。於社區據點進行失智普篩後，創設綠色便捷通道由個管師「全程」陪同診療，大幅縮短高齡友善失智門診及心理衡鑑檢查時間，提供診療效率。計畫亦整合醫療、社衛警政、學校及社區資源，由個管師進駐中埔鹽館及竹崎灣橋，規劃延緩失能性質的活動，藉「全方位」整合性服務，顯著降低長輩醫療交通成本、家庭照顧成本，及失智長者老年憂鬱及失能率，服務滿意度達95%，在嘉義縣各失智據點中，灣橋村據點更榮獲服務品質第一名佳績。

嘉灣榮院除致力榮民(眷)及長者的長照及失智醫療照護，對於員工職業安全也相當重視，職安室團隊「肌不可失，痛痛飛走」，關懷既有及疑似肌肉骨骼傷病個案，調查近年員工以頸、肩部及下背拉扭傷佔多數，為避免肌肉骨骼傷害對員工身心、工作及家庭的負面影響，職安團隊從「工程控制」著手，拓寬大門移除門檻、更換可調式座椅、維修整理櫃軌道、裝設懸吊搬運輔助設備，輔以「行政管理」，由復健科物理治療師進行員工教育訓練及工作姿勢衛教。員工肌肉骨骼劇痛或不舒服率自8.2%至下降至3.4%，下背痛人數比例從27.8%下降至21.7%，在國家品質獎醫務管理類獲得認證榮譽。

嘉灣榮院院長陳正榮表示，致力發展智慧醫療並整合社區資源，落實長照2.0政策，為高齡化及失智長者提供精益求精的優質照護，此外，更著眼未來與鄰近大學產學技術合作，賡續開發軟硬體設施，完善高齡長照風險預警機制，並實踐應用醫務管理，讓院內員工資產得以在友善環境安心工作。陳院長感謝團隊同仁，為了病人與職業安全不斷創新與超越，嘉灣榮院將持恆以病人健康與福祉為首要顧念，特別是高齡榮民及長照服務體系的持續精進，落實輔導會金字塔三級照護計畫，達成鄉親在地安老的目標，成為雲嘉南地區鄉親信賴的醫院。