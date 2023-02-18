清源專案清查建功！屏警偵破詐欺機房逮20嫌…首見民宿老闆也涉案

▲屏東縣警方在恆春民宿查獲詐欺機房，逮獲20名嫌犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局持行推動「清源專案2.0工作計畫」奏效，在恆春地區詐騙集團租用民宿充當機房行騙，逮獲包括7名通緝犯、1名女子在內的20名嫌犯，其中連民宿老闆也成為共犯；初步查出該集團以「假檢警」方式假冒公安行騙，已查出23名大陸地區民眾被害，訊後依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並向法院聲押禁見。法官裁定准押19人，警方專案小組已擴大追查。

警政署自今(112)年起特別規劃推動「清源專案2.0工作計畫」，由各分駐(派出)所、地方分局發揮在地優勢，針對轄內可能潛藏之高風險犯罪處所如製毒、製槍、汽機車解體工廠，詐欺、賭博機房及私行拘禁帳戶開戶人處所等7大類場所詳細清查，以清除犯罪根源。

屏東縣政府警察局執行這項計畫，發現在本轄某處民宿疑似有從事不法活動跡象，經查證確認可能為詐欺機房，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦，並由該局恆春分局、刑警大隊、刑事警察局第八大隊及屏東憲兵隊組成聯合專案小組。

近日見時機成熟，由專案小組成員進行攻堅，由於擔心證據被淹滅，員警破窗而入，逮獲包括7名通緝犯在內的20名詐騙集團成員，查扣行動電話35支、平板電腦18台、筆記型電腦6台、詐騙教戰手則1份、監視器3台、網路分享器2台等證物，並查扣自小客車3部，初步清查有23名被害人，財損金額確認中。

經深入調查發現該集團是以「假檢警」方式假冒公安，向被害人詐稱涉嫌刑事案件，須將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管，警詢後將該20名犯嫌依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，經檢察官複訊後針對19名犯嫌聲請羈押，屏東地院裁定19名全部羈押禁見。

屏東縣政府警察局局長蔡文峰表示，詐騙集團的手法推陳出新、層出不窮，這次破獲的假檢警詐騙，就是詐稱民眾的帳戶涉及詐騙或洗錢刑案，存款將被凍結或沒收，利用民眾的恐懼心理，將款項提領或匯款給詐欺集團的人頭帳戶進行「監管」，特別向民眾呼籲，法院、檢察及警察機關不會向民眾監管帳戶或現金，接獲可疑電話時應果斷掛掉電話，並撥打「165」反詐騙電話諮詢，確保血汗錢不會被騙走，屏警將持續實施清源專案查察，拔除危害治安毒瘤，以維護社會治安環境。