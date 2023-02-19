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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／賴清德黨改3槍「自斷手臂」　政壇潔癖如何拆彈？

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德日前向陳宗彥喊話「誠實是最好上策」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院前發言人陳宗彥因11年前疑涉性招待閃辭，昔日上司、民進黨主席賴清德18日強調「誠實是最好上策」，同為賴清德子弟兵的立委郭國文也公開喊話，支持檢方重啟調查釐清真相。綠營人士直指，賴清德的道德潔癖素來遠近馳名，接掌黨魁以來處理台南議長選舉涉賄、學倫、黑金3大爭議，展現「自斷手臂」的氣魄。如今子弟兵醜聞引發輿論譁然，如何拆彈外界等著看。

陳宗彥的從政路屢屢獲得賴清德提拔，他於2006年至2010年間擔任台南市議員，隨後未尋求連任，被延攬至南市府小內閣擔任民政局長，2011年擔任負責與媒體互動的新聞及國際關係處長，1年多後重返民政局，並在2018年高升內政部政務次長，防疫期間以疫情指揮中心副指揮官身份名列「防疫五月天」之一，今年內閣改組又被拔擢為行政院發言人，可說是深受器重。

然而，陳宗彥上周遭爆料疑似11年前接受特種行業性招待，甚至連台南地檢署簽辦公文都流出，他舉行記者會駁斥媒體報導未經查證，抹滅一個人的人格後，當晚即請辭獲准，上任至請辭僅18天，為歷任發言人任期最短。當年是陳宗彥上司的賴清德隔日回答媒體提問直言，陳宗彥過去工作表現不錯，但是面對這件事情，誠實是最好上策，必須勇敢面對。

▲▼賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲賴清德（左）與陳宗彥（右）昔日合影。（資料照／翻攝自陳宗彥臉書）

賴清德今年初接任民進黨主席時拋出4大黨務革新目標，宣示杜絕黑金、徹底解決學倫問題，罕見地連續3周召開中執會，第一槍瞄準台南正副議長選舉涉賄案，將曾經支持自己的議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會，隨後處停權3年最重處分；第二槍整肅黨內學倫問題，規定2024參選總統、立委都須簽署「論文學位倫理聲明書」，並交審查小組進行相似度比對，甚至對於新竹市前市長林智堅碩論涉抄爭議，不假辭色地說「（林智堅）應該要跟台大、中華大學學聯會的老師表示感謝」等語。

賴清德的第三槍，指向最為外界詬病、長期被民進黨擱置的黑道入黨爭議，修改內規擴大排黑，取消滿10年可參選的「10年條款」，公開宣示「未來有涉及黑金槍毒或曾遭受管訓的，皆沒有辦法擔任民進黨黨職，也沒有辦法代表民進黨參選公職」。

賴清德被視為綠營問鼎2024總統大位最有力人選，他大刀闊斧推動黨務革新，整頓的力道之大、拳拳到肉，民進黨內並非沒有雜音，其中學倫機制就被點出恐落入他黨政治攻防的陷阱，而他直面黑道入黨爭議，修法擴大排黑，則使有感訓背景的英系中常委黃承國無法再參選，另如英系中常委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳也曾被管訓，未來投入選舉權利亦遭剝奪，讓蔡忍不住大嘆「令人無奈」。

綠營人士直言，賴清德接掌黨機器後，不願讓人認為自己喊改革是「花拳繡腿」，連開三槍處理極度敏感的黑金、學倫爭議，看似刀刀揮向內部派系，頗有「自斷手臂」的氣魄，目的也是回應支持者的期待，有意識地喚醒民進黨的黨魂。未料，在推動一連串改革，處理完3大爭議後，現在又爆出嫡系子弟兵醜聞，是否將維持一貫鐵腕「斬立決」的標準來拆彈，將面臨社會各界嚴格檢驗。

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