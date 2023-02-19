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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌表態「挺賴清德當下一任總統」：不讓台灣變下個香港

▲▼賴清德及蘇貞昌出席「秉友會」聯誼活動。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

▲賴清德及蘇貞昌出席「秉友會」聯誼活動。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

記者江采蓁、陶本和／新北報導

近日副總統賴清德的子弟兵、行政院發言人陳宗彥遭爆11年前接受性招待而火速辭官；而外界也盛傳是黨內派系惡鬥，劍指賴清德。對此，前行政院長蘇貞昌今（20）日出席秉友會活動時，明確表態支持賴清德當下一任總統，強調總統一定要選對人，台灣才不會變下一個香港。

民進黨立委吳秉叡的後援會「秉友會」今日晚間在新北市五股工商展覽館聚會，現場共有三千多名新北民眾出席聯誼，蘇貞昌、出身新北的賴清德、以及立委張宏陸、蘇巧慧皆有出席。

蘇貞昌演講時表示，台灣面臨中國的威脅，每天要承受軍機越境、軍艦繞台的壓力，這種處境，全世界都非常關心。因此，明年的大選，總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國的侵略，捍衛台灣的民主，台灣才不會變成下一個香港。他更強調，雖然黨的總統候選人仍要經過初選的過程，但是現在幾乎全黨的意見都非常一致，他與吳秉叡、張宏陸和蘇巧慧三位立委，都要來拜託大家全力來支持賴清德當下一任的總統。

蘇貞昌指出，除了選總統要選對人，國會更要有過半的支持，才能讓執政黨有足夠的力量來推動政策。他認為，自己四年任職行政院長能夠有好成績，就是因為有民進黨立院過半的席次幫忙。

賴清德演講時回應，特別感謝蘇貞昌的支持。他大讚，蘇貞昌如果沒有真功夫，沒辦法當總統民選以來最長任期的行政院長，而且還能成績最好的行政院長，他也細數蘇貞昌的政績，例如做好防疫工作、擋住非洲豬瘟，還有近十幾年來最好的經濟成績等。

現場氣氛十分熱絡，在賴清德和蘇貞昌離開會場時，現場民眾還夾道歡送，除了熱情要求合影，更高呼「賴清德加油」，要力拱賴清德成為下一任台灣總統。

▲▼秉友會。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

▲三千多名民眾出席秉友會聯誼活動。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

▲▼賴清德及蘇貞昌出席「秉友會」聯誼活動。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

▲現場氣氛熱絡，民眾力拱賴清德成為下一任總統。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

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