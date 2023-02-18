黃偉哲化身美食突檢員　直訪協進國小開「香」營養午餐！

▲台南市長黃偉哲等人，直訪中西區協進國小與師生共進午餐，親身體驗學校午餐品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢開學第一周，為關心學童用餐品質，台南市長黃偉哲18日中午偕同市議員Ingay Tali 穎艾達利、沈震東、蔡宗豪、周嘉韋，直訪中西區協進國小與師生共進午餐，親身體驗學校午餐品質。

18日的營養午餐菜單為「燕麥飯、麻油雞、鮪魚豆芽燒、紅綠油菜、玉米蛋花湯、豆漿」，實惠美味又符合營養標準的菜色內容，協進國小也現場秀出開學第一週每日的午餐菜色，在場人員無不肯定營養師及校廚團隊的用心與好手藝。而2月22日是營養師節，黃偉哲也藉此機會提早向全市辛苦的營養師們表達感謝之意。

市長黃偉哲表示，今天所在的協進國小的中央廚房包含支援周邊學校，每天大約出餐2600份，今天的午餐菜色豐盛，但不是因為今天市長要來就特別加菜，因為協進國小原本就會事先公布下一週的菜單在網站上，讓家長、同學都看得見、吃的安心；黃偉哲說，台南市學校營養午餐，菜單是透過營養師所設計，因此不僅菜肴色香味俱全，營養也均衡，更重要的是便宜又大碗。

黃偉哲視察營養午餐，不僅穿上圍裙親自幫同學打菜，也到教室裡與同學們一同品嘗午餐，而學生們也很興奮能與市長同席用餐。市長也當場詢問學生們是否喜歡營養午餐的菜色和口味，許多學生都表示，學校的營養午餐很美味，每一餐的飯菜都會吃光光，也希望能繼續維持，讓他們每天都能吃到好吃的午餐；黃偉哲也說希望同學們能多吃一點，更表示台南市的營養午餐沒有最好，只會更好，市府未來也會投入更多資源，讓學生、老師都能吃得開心。

市府為了提供衛生安全、營養健康並兼顧品質的學校午餐，近年積極推動多項午餐政策，包括增設中央廚房、爭取溯源食材補助、提升營養師配置、建立營養師及廚師獎勵制度、補助運送費、提供食材檢驗試劑等，以精進午餐品質；另一方面，目前學校食材採購頻率平均為2至4周，可以配合時令選用當季優質食材，平抑物價波動造成的成本壓力，讓學校可在合理收費情形下，將午餐打造為銅板美食。

教育局鄭新輝局長表示，台南市推動中央廚房整合計畫成效有目共睹，目前整體自辦午餐比率達93%，六都第一，其中聯合供餐比率更達75%，展現「規模經濟」的效益，提升辦理午餐效能，同時，南市學校午餐優先採用3章1Q溯源食材的達成率100%，溯源食材覆蓋率也將近95％。透過學校營養師專業的菜單開立與配合時令的食材採購、控制管銷成本、爭取3章1Q食材補助，加上南部食材平價易取的優勢條件，讓南市午餐收費相較其他5都更為經濟實惠，是學校午餐製備團隊共同努力的成果，值得肯定與感謝。

協進國小設置的中央廚房，除供應協進國小，另負責供應永福、公園國小，每日總供應人數達2600人，而台南市各學校也相當重視午餐品質與衛生安全，更以午餐作為教學素材，推行「餐前5分鐘」營養教育，教導學生用餐禮儀、盛裝適當份量等，落實食安把關、營養教育及製備美味佳餚的重任。

協進國小的鄭佩筑營養師補充說明，藉由菜單設計體現學校對午餐理念的落實，包含「食當季、吃在地」、每周一蔬食日，並搭配食譜顏色來設計菜單，希望午餐不只是單純的吃一餐、填飽學生的肚子，更想讓學生感受好吃又健康、少加工品、少油炸、均衡的原型食物，翻轉孩子的飲食習慣，讓餐點都能成為大家每天最期待的一刻。

教育局表示，目前各校每日午餐與食材均公開在「教育部校園食材登錄平台」網站(https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/)，包括食材原料、品名、供應商等，食材資訊透明，歡迎家長及關心的民眾可共同監督。