永仁慈輝班舞獅團展才藝　黃偉哲親贈運動鞋鼓勵學子用心向學！

▲台南市長黃偉哲17日由教育局長鄭新輝陪同，造訪永仁高中慈輝班關心學生生活，並贈送每人一雙運動球鞋，鼓勵積極向學，面對逆境時展現自信穩健前行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了解高關懷學生就學情形，台南市長黃偉哲17日由教育局長鄭新輝陪同，造訪永仁高中慈輝班關心學生生活，並贈送每人一雙運動球鞋，鼓勵養成規律作息、積極向學，在面對逆境時展現自信、穩健前行。

在欣賞慈輝班學生精湛的舞獅表演後，黃偉哲市長也隨即加碼附贈23位慈輝班同學2023 FOCASA馬戲藝術節入場券，肯定同學的努力和表現。

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黃偉哲市長表示，不放棄每一位學生，讓弱勢學生擁有穩定就學的機會，是市府各單位及學校共同努力的目標，臺南市以主動關心、積極追蹤的態度輔導高關懷學生穩定就學，整合網絡單位推動中輟生預防關懷與追蹤輔導，近年展現良好成效，在教育部公布的110學年度中輟統計數據，台南市通報中輟學生數較109學年度減少14位，總復學率大幅提升7.17％，成為六都第一，2022年也獲得中輟生預防及復學輔導工作「績優縣市」。

且為了預防學生中輟，台南市更秉持「超前部署」的概念，由學校主動掌握校內高風險學生，透過彈性、高關懷課程的設計，先行介入輔導，再加上各網絡單位的努力不懈，盡力幫助這些學生避免中輟。

教育局鄭新輝局長表示，中輟或高風險的學生，除由學校端第一線掌握學生即時狀況外，更結合相關資源及人力，包含召開中輟復學網絡會議及強迫入學委員會議，積極督導學校辦理多元教育輔導措施，如資源式中途班、慈輝班、彈性輔導課程、高關懷課程等，提供多元中介教育服務措施，讓就學不穩定的學子可以逐步回到校園，找到自己的興趣與目標。鄭局長補充說明，為了提升永仁慈輝班住宿與學習環境品質，在2021年完成慈輝班宿舍改善工程，總經費包含中央補助及縣市配合款約計新臺幣435萬元，完工後住宿床位變大，室內環境也明亮通風，打造溫馨舒適的學習空間。

永仁高中余月琴校長表示，衷心期盼這群家庭功能弱勢的孩子們在永仁校園期間，可以感受師長的關懷、社會的支持。感謝市府及許多慈善團隊長期挹注資源和經費，讓永仁可以利用留宿安排夜間多元課程，包含專業心理諮商、水電與烘焙技能、課業補救教學等，盡力滿足孩子的學習需求。同時，透過善心團體資源的協助，不定期舉辦各種課外活動，如：永康扶輪社主題講座、舉辦溫馨聖誔晚會、鵝媽媽每月慶生會、獅子會捐助配鏡服務、中秋節火鍋團圓、歲末迎新等溫馨活動，期盼藉由各界暖心陪伴，培養他們人生每個階段所需的正向態度，未來也能為社會盡一份心力。

教育局強調，每個孩子都有無限的可能，市府各單位及學校不會放棄任何一個孩子，會積極整合網絡資源協助每個孩子穩定到校，養成規律生活作息，確保接受教育機會，讓他們擁有基本學力及競爭實力，看見翻轉人生的機會，持續鼓勵他們要堅定自信，穩健迎向人生目標。