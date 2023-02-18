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大陸 大陸焦點 特派現場

浙江金華開354萬年薪找「約聘公務員」　開12名額邀「體制外」人才

▲浙江金華。（圖／CFP）

▲浙江金華對外招募12名約聘公務員。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江金華近日向大陸境內廣發「英雄帖」，欲招聘12名聘任制（約聘制，下同）公務員，年薪60萬元人民幣（約到265.5萬元新台幣）起跳到，最高可領年薪80萬元人民幣（約354萬元新台幣）。據了解，這批「約聘」公務員無需經過考試，待遇是普通公務員的2至3倍，合約到期或合約期間不適任可自由流動。

▲浙江金華。（圖／CFP）

▲金華徵集的約聘公務員要擔任當地發展建設主管職。（圖／CFP）

《都市快報》報導，金華試點聘任制公務員的根本原因——就是把體制內「找不到、育不出」的高層次人才，以合同（合約）方式聘用為公務員。讓聘任制公務員「掛帥」組建專業技術團隊或攻堅小組，在相關改革領域挑大梁、破難題，是要「幹大事」、「幹難事」的。

金華義烏在2013招聘首批聘任制公務員，金華在2021年也曾向社會各界招聘9名聘任制公務員，最終錄取的只有5名。其中，金義新區招聘的自貿改革創新高級主管和供應鏈金融高級主管等4個職位，沒有合適的人選一直空缺。

數據顯示，金華累計招聘聘任制公務員15名，在聘12人，為該省最多。金華市委組織部公務員管理處處長施宇航表示，「這是一個雙向選擇的過程，寧缺毋濫，每一個崗位（職位）上的人，都要充分發揮他的價值，帶來切實的改變。」

對於外界關注的薪資問題，金華市委組織部表示，一是協商確定薪酬，由聘用雙方採取「一事一議」方式協商，確定最終薪酬，經濟上不讓高層次人才吃虧；二是採取績效考核評定，實行「一崗一酬、一崗一考、一崗一責」考核機制，採試用期考核、季度考核和年度考核等方式，對聘用人員的工作表現和實績進行綜合考核和評議，並將考核結果作為發放年終獎金的重要依據。

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