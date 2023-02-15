求職詐騙釀3死！「蝦董」開庭不認重罪...檢嗆：你不是海龍王嗎

▲求職詐團釀3死，法院就遭虐跳樓黃姓被害人棄屍案，從看守所提訊「蝦董」涂世泓、張家豪、鄭文誠、呂政儀。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙案釀3人喪命，主嫌「S姐」傅榆藺等29人被依私行拘禁致死多罪起訴。士院15日開庭，針對跳樓身亡黃姓被害人遺棄屍體罪，從看守所提訊「「蝦董」涂世泓共4人。4嫌認將屍體載到南投日月潭丟棄，更供出「茶董」在棄屍後給壓驚紅包，而「蝦董」疑怕遭重判，一度對認罪意願有所遲疑。

由於此案達29人起訴、27人在押，相關被害人及罪名多為矚目案，加上被告羈押期屆滿，法官就遺棄黃女、林男、黃男屍體罪分2次庭期做訊問，以提升審理效率。

38歲黃姓男子被關在桃園據點，去年10月18日因受不了虐待，逃跑時意外墜樓，慘死在社區露台，屍體更被裝箱棄置在日月潭，由於遺體棄置山區約半個月的時間，嚴重腐爛，且手掌、腳掌、頭部都不見了。

▲38歲黃姓男子屍體遭丟棄在日月潭嚴重腐爛。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

呂政儀、鄭文誠、張家豪、涂世泓均有義務辯護律師到庭，對於棄屍案都認。35歲呂男向法官說，他受「茶董」指示開車到桃園據點地下室，由他、鄭文誠、張家豪將黃男屍體裝進行李箱，「藍道」負責在Telegram指揮；完事後「茶董」拿6000元紅包，跟他說有參與的都有「壓驚費」。

20歲鄭說，黃男墜樓後，張家豪與黃姓少年到墜落點查看，因屍體太重所以上樓叫他幫忙，到平台時黃已被裝箱，他與呂政儀、張家豪合力將裝箱屍體搬到電梯再拿到地下停車場。

身材瘦小的張家豪雖年僅22歲卻是組織內中層的人，甚至可以指揮底下小弟做事，他當庭可憐說「我會努力賺錢賠償被害人」，因為爸爸中風，妹妹沒讀書、沒工作，家中經濟全靠他，希望能交保出去，或是解除禁見與家人見面，最後更指出都是聽上面的指示。

▼年僅22歲張家豪為求職詐團內中層的人，可指揮底下小弟做事。（圖／記者黃宥寧攝）

31歲「蝦董」涂世泓開庭時，兇殘氣焰全無，坐在被告席看上去多了幾份害怕模樣。他對遺棄黃男屍體全認，但對黃女、林男棄屍企圖想撇責，解釋說都是收到上面指令才行事，法官問，分配棄屍報酬拿到多少，他直言說是陳樺韋給57萬分配，至於邱宏儒如何分配不清楚。

接著又說，裝黃男屍體行李箱是他去購買，張家豪負責開車，到了關西休息站與吳秉恩會合，一起開車到南投，直到隔天晚間才將黃屍體合力推下去。

▼求職詐騙釀3死新聞曝光後，「蝦董」一度攜小女友想潛逃到菲律賓。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

由於「蝦董」僅認棄屍、私行拘禁、洗錢罪，不認有指揮手下將FM2放入泡麵內給求職者吃下肚等重罪，公訴檢察官不忍批說「10幾個群組，你在裡面叫龍蝦、海龍王，都有發表言論啊」，更開導說「一件壞事，需很多人分工才會完成」就是共同正犯，「蝦董」一臉懵不說話，法庭瞬間安靜數秒，法官則要律師向他解釋共同正犯意思，檢則默默再說「這次起訴品質很好，證據都是足夠，認一認說不定還能減刑。」

「蝦董」見法官、檢察官態度，一度動搖緩舉手說「那...法官我認」，但法官見他上秒不認罪，下秒又認罪，建議他與律師討論，好好思考，可再具狀表示意見。

呂政儀、鄭文誠、張家豪在據點控員，檢方依多罪具體求25年以上有期徒刑、涂世泓則被求處30年有期徒刑。由於4人羈押期將滿，法官問公訴檢察官延押有無意見，檢認仍有羈押必要，建請續押，法官諭知4人還押看守所全案候核辦。