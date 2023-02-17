長腿偽娘現蹤！中年大叔穿性感黑絲襪、高跟鞋　只為滿足變態淫慾

▲南韓「偽娘」公務員竟潛入女性更衣室偷窺。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名40多歲的男性公務員，他為了要滿足「偷窺女性更衣」的癖好，竟然寧願男扮女裝，不僅戴上粉紅色口罩，甚至還套上黑絲襪、穿上高跟鞋，潛入首爾某游泳池，過程中遭到其他會員識破報案，最後在地鐵站當場被警察逮捕。

根據韓媒《TV朝鮮》，一名年約40多歲、身材高瘦修長的男性平時擁有不為人知的嗜好與秘密，為了滿足偷窺女性更衣的癖好，他選擇於本月14日男扮女裝潛入位於首爾市恩平區的某座游泳池女性更衣室。

從公開的監視器畫面可以看到，為了能更順利掩人耳目、潛入女性更衣室偷窺，他竟然戴起黑色假髮、粉紅色口罩，身上穿著一襲白色上衣、黑色短裙、黑色性感絲襪，腳上則穿鞋跟頗高的高跟鞋，他泰然自若走向游泳池，在外觀上與一般女人相比並沒有什麼差異。

經過20分鐘後，該名男性走出游泳池、再度走回地鐵站，接著才終於在地鐵站內遭到警方當場逮捕。報導指出，該名男性走進游泳池女性更衣事後，一名會員認為他的行跡詭異，跟蹤後才發現他是來偷窺女性更衣，於是才立刻向警方報案。

根據警方調查結果，該名男性其實是首爾市某區廳（區公所）負責協助居民相關業務的公務人員，他被依違反性暴力特例法等嫌疑逮捕立案。事後，該名男性向警方透露，他是為了偷窺女性更衣室，才會決定「男扮女裝」。