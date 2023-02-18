票根別丟！高雄演唱經濟大爆發　續攤去餐廳酒吧享打折、送特調

▲BLACKPINK將於3月18、19於高雄世運主場館開演唱會。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）

記者許宥孺／高雄報導

新好男孩、西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱及五月天都來了！高雄今年2-4月演唱經濟大爆發，逾20場大型演唱會，預計有超過20萬名歌迷會到高雄。高市府也因應這波演唱商機推出「加食延暢」，呼籲歌迷「千萬別丟票根」，只要到合作店家、百貨、觀光景點就享有各種好康優惠。

等逾20場國內外歌手及樂團大型演唱會，特別號召在地餐飲特色店家、百貨及觀光景點等業者，招待歌迷憑票在高雄「加食延暢」，遊山玩水、購物、吃美食都能享優惠，活動官網今日正式上線，歡迎歌迷上網找優惠，提前安排澎湃的高雄演唱會行程。

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▲地表最強經典男團「新好男孩」今晚將於高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

經發局表示，「加食延暢」主打演唱會的延長賽，首波號召在地酒吧、餐酒館、Live House及火鍋等各類型夜經濟特色店家，「提供歌迷憑指定場次演唱會票根在演唱會當日及前後共3天到店內，即可免費兌換1份飲品或餐點」。

目前活動官網公布合作特色店家中以餐酒館居多，也有供應涼麵、肉圓、脆皮雞蛋糕、燒烤等各式宵夜店家，呈現多元豐富的在地特色，將共同準備迎接今(18日)首場新好男孩演唱會近萬歌迷。

▲高雄知名音樂酒吧藍色狂想音樂派響應活動，憑演唱會票根即送價值180元飲品一杯。（圖／記者許宥孺翻攝）

多家高雄知名的特色音樂餐廳與酒吧這次都熱烈嚮應，包括知名歌手楊培安、黃小琥曾駐唱的藍色狂想，提供票根即送價值180元生啤酒一杯；以特色電子音樂主題派對聞名的砵蘭街BAR，則將配合演唱會主題舉辦相關系列音樂派對活動，同時憑票根送價值400元演唱會特調一杯，另可客製專屬演唱會特調。主打在地唯一原民特色的山寨音樂餐廳，憑票根送小米酒特調一杯或是排灣族美食吉拿富。

▲承億酒店RAR BAR主打全台唯一高空懸挑無邊際泳池池畔酒吧，憑票根可享整筆消費9折優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外在地五星級飯店酒吧因應外地住宿客也加入優惠專案，包括鄰近中央公園的英迪格酒店高空酒吧Pier No.1，主打景致獨特頂樓酒吧，可俯瞰城市夜景，憑票根贈價值380元特調，配合演唱會主題舉辦聽猜歌比賽增加互動，獲勝者可得薯條一份。而主打全台唯一高空懸挑無邊際泳池池畔酒吧的承億酒店RAR BAR，則是提供憑票根整筆消費打9折優惠，還將邀請多位KOL協助活動宣傳。



經發局表示，獲「加食延暢」補助的特色店家，在今(18日)開始延續至4月16日的多場演唱會舉辦期間，只要憑演唱會票根，即可在演唱會當日或是前、後一天到指定店家享用免費飲品或餐點一份等優惠，同時不同店家也加碼多種套餐或行銷方案，呼籲所有樂迷真的「票根不要丟」，歡迎來高雄聽歌的同時，也能享受一票吃喝玩樂到底的澎湃續攤體驗。

▲英迪格酒店高空酒吧Pier No.1坐擁中央公園周邊高空夜景，活動期間推憑票根贈價值380元特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄在地唯一原民特色山寨音樂餐廳，憑票根送小米酒特調一杯或是排灣族美食吉拿富。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲申請獲選加入加食延暢補助方案的店家，會張貼高雄夜chill處專屬識別。（圖／記者許宥孺翻攝）

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