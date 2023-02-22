高雄楠梓國中圍牆尿騷味臭翻天　兇手非浪浪...垃圾車司機幹的

▲高雄楠梓國中通學步道最近傳出有人隨地便溺，一查竟是環保局員工。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓國中的圍牆外最近頻傳尿騷味，讓師生倍感困擾，於是裝上監視器畫面，不料卻發現竟是市府環保局的一名垃圾車司機，每天晚上因尿急貪圖方便，竟跑到校園圍牆外就地解決，有民眾發現勸誡也不聽，環保局獲悉後表示，除依法開罰外，也將送職工考核會議查處。

楠梓國中的家長投訴指出，學校圍牆外的通學步道花圃近來老是飄出尿騷味，不論學生怎麼認真打掃就是清不掉異味，讓師生還有家長都相當困擾，原本以為是流浪狗亂尿尿，於是架設監控攝影機後，發現竟是一名垃圾車司機所為。

家長表示，該名駕駛在「方便」的過程中，身上就穿著制服，大喇喇的走到學校的通學步道隨地小便，過程中有民眾來倒垃圾也不在意，甚至有民眾上前規勸時，他也辯稱自己只是代班，不清楚規定，我行我素。

環保局接獲檢舉後，證實該名駕駛是楠梓區清潔隊夜間垃圾車駕駛所為，他辯稱因年紀稍長尿急，利用收運最後1處垃圾清運點空檔，大約晚間9時至9時30分，在楠梓國中圍牆便溺。

環保局強調，該名駕駛違反廢棄物清理法影響環境衛生事證明確，將依法裁處1200到6000元罰鍰，另該行為違反環保局職工工作守則，將一併送職工考核會議處，清潔隊單位主管亦會於勤前教育加強宣導，請同仁勿以身試法。