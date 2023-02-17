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台韓菲攜手助郵輪復甦！估年底達疫情前水準「年增40萬旅客」

▲交通部航港局與菲律賓、韓國簽署亞洲跳島郵輪聯盟合作意向書。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部航港局與菲律賓、韓國簽署亞洲跳島郵輪聯盟合作意向書。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部航港局與菲律賓、韓國簽署亞洲跳島郵輪聯盟合作意向書，爭取疫情後跳島探索型郵輪商機。交通部次長祁文中表示，郵輪產業預計可於今年底復甦到2019年水準，且到2027年前，探索型郵輪每年旅客可增加40萬人次，希望藉由區域聯盟的方式，促進亞洲跳島郵輪發展。

為提升臺灣在國際郵輪市場的能見度，航港局與台灣遊輪產業發展協會邀請菲律賓海事產業署、韓國國際郵輪研究所等亞洲郵輪單位，以共同促進亞洲跳島郵輪發展為願景，推動籌組AACA。

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航港局聚焦聯盟策略、推廣、交流、行銷、踩線、洽商等合作模式，號召區域內夥伴響應加入，期待發揮產業群聚效益，吸引國際郵輪以亞洲島嶼作為靠泊目的地，進一步串聯東北亞、東南亞地區跳島郵輪航程，促進亞洲郵輪產業發展。

祁文中表示，「深度旅遊」已成為一股新興的觀光趨勢，跳島郵輪的風潮正在全球各地形成，國際知名郵輪雜誌(Cruise Industry News)指出，在過去十年間探索型郵輪旅客數已成長超過5倍，預計到2027年，每年將增加超過40萬名旅客，成為國際郵輪市場成長的新動能。

另外，CLIA資料也顯示，2022年共有16艘新郵輪投入國際市場，其中有高達9艘是探索型郵輪。

台灣郵輪發展協會理事長曾俊鵬表示，目前規劃兩條郵輪路線，分別為日本、台灣、菲律賓，以及日本、台灣、香港、越南，由於日本擁有的郵輪可載運450人次、約2萬噸，很適合做探索型郵輪，且小型的郵輪可以直靠台灣離島，艙房有陽台，防疫上更便利，收費更高，營運角度上不會輸給大型郵輪。

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