鐵達尼號2.0！「郵輪撞冰山」畫面曝光　乘客驚：整艘都在搖

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國郵輪營運商挪威郵輪（NCL）旗下「挪威太陽號」（Norwegian Sun）6月25日在阿拉斯加撞上冰山，緊急掉頭接受檢查，目前停靠西雅圖維修。船上一名乘客意外拍下撞擊畫面，感受到船身劇烈搖晃，令他忍不住驚呼，「天啊，鐵達尼號2.0！」

綜合CBS、《美聯社》報導，挪威太陽號上月25日開向阿拉斯加哈伯德冰川（Hubbard Glacier）時撞上一座小冰山，來自內華達州的塔爾博特（Benjamin Talbott）當時就在船上，他的兄弟羅莫（Anthony Romo）注意到海中有東西，要他拿出手機，他便意外記錄下郵輪撞擊冰山的過程。

▲ 塔爾博特秀出自己拍下的影片。（圖／達志影像／美聯社）

塔爾博特當時和家人乘船出遊，未料遇上這起意外，回憶撞擊發生的瞬間時表示，「突然『砰』的一聲，整艘船都在搖晃，我心想『發生什麼事了』，然後我開始錄影」，看向船頭時就看見冰山浮出，「我心想，我的天，我們撞上冰山了。」影片中清晰可見冰山突出海面，也可聽見塔爾博特激動喊道，「天啊，鐵達尼號2.0！我的天，哇！」

挪威太陽號可容納2000名乘客，發生意外後掉頭返回阿拉斯加州朱諾（Juneau）接受檢查，乘客摩根（Dave Morgan）透露，造船廠維修人員告訴他，船身受損面積約35乘300公分，目前計劃以一塊金屬焊在損壞的位置。獲得當局允許後，郵輪以較低的速度開向西雅圖進行維修，已於6月30日抵達。

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