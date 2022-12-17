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加大郵輪招商力道！港務公司祭史上最殺優惠　「碼頭碇泊費全免」

▲▼基隆港東岸旅運中心。（圖／港務公司）

▲基隆港東岸旅運中心。（圖／港務公司）

記者李姿慧／台北報導

因應國境開放及郵輪禁航令解除，為儘快爭取各大國際郵輪復航台灣，港務公司推出史上最優惠國際客船優惠措施，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折的優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，更可加碼享有旅客服務費全免的優惠。

疫情後期郵輪市場轉移往歐美為主，亞洲面臨一船難求的困境，鄰近國家日本、韓國等陸續開放郵輪靠泊。為搶進先機，港務公司加大力道爭取郵輪回到台灣港口，港務公司表示，除推出國際客船優惠措施，提供郵輪航商史無前例的優惠外，更主動出擊訪商，兵分多路分別前往歐洲、日本及新加坡、馬來西亞，直接向郵輪航商總部說明2023年度港口優惠方案，希望儘早恢復疫情前台灣郵輪榮景。

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台灣港務公司總經理陳劭良表示，鄰近國家日本、韓國等陸續開放郵輪靠泊；中國、香港的開放政策尚未明朗，台灣必須搶得先機吸引郵輪來台，港務公司釋放最大利基，相信在港口費用包括碼頭碇泊費、旅客服務費等大幅減免誘因下，可有效吸引國際郵輪航商的目光，並可早日迎來台灣郵輪的喜訊到來。

▲▼高雄港埠旅運中心。（圖／港務公司）

▲高雄港埠旅運中心。（圖／港務公司）

疫情期間，港務公司也持續提升港口靠泊能力及服務品質，基隆港東岸旅運中心及西岸旅運中心分別在110年及111年間完成整修，全面擴大通關空間並增設人工與自動查驗櫃檯及X光機，預計明年3月7日將迎接三郵輪同時靠港，包括精鑽郵輪探索號、荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者。

高雄港旅運中心也將在明年3月6日首次迎接雙郵輪到港，包括麗晶七海郵輪七海探索者號及荷美郵輪威士特丹號，其中荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者都是同一航程連續靠泊台灣兩個港口，展現台灣港群地理區位利於郵輪公司一程多靠優勢。

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