被埋沒的台灣文學！《天中殺》改編當代混種歌劇　北藝中心演出

▲將被埋沒的台灣文學作品改編為「當代混種歌劇」，《天中殺》宣告將於衛武營、北藝中心演出。（圖／趙紹伯攝／北藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

衛武營與台北表演藝術中心共同製作「混種當代歌劇」，取材自被埋沒的台灣文學作家黃靈芝同名作品《天中殺》，故事從房屋租約開始發展，卻發生一連串衰事，一番折騰後算命先卜出「天中殺」卦象，結局卻大翻盤，反映出大時代下卑微小人物的生存困境。而歌劇將混搭聲樂跟爵士樂，3/17-19 在高雄衛武營首演後，4/28-30將移師至北藝中心演出。

混種當代歌劇《天中殺》反映台灣的獨特文化養份，取材自台灣文學作家黃靈芝的同名作品，由指揮簡文彬、編劇暨導演鴻鴻，攜手作曲家李元貞與爵士樂手謝明諺，以詩意的交響樂為槓桿，混搭聲樂跟爵士樂的聲響設計，打造出自由協奏的當代歌劇，充滿奇幻與感官想像。

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曾獲首屆吳濁流文學獎的作家黃靈芝，在戰後仍堅持日文寫作、晚年始被日本學者重新發現，被視為台灣文學遺忘的瑰寶，作品《天中殺》是台灣人以日文書寫台灣戰後社會的小說。而歌劇版《天中殺》，將以中、台、日三種語言發聲，彰顯台灣文化歷史的特殊性，讓觀眾更能融入劇中詭譎多變的氛圍中。

故事從主角黃桑與租客許小姐的房屋租約發展，在租約談定之後，卻發生一連串的狀況，像是房子被改、門口又被人停了一台車，去警局求救無門等等，經過一番折騰後，只好求助算命仙，所卜出的「天中殺」卦象中讓主角認命接受這一切，結局卻來個大翻盤。劇情懸疑緊湊，帶有類電影的風格，以卡夫卡式的敘事，反映出大時代下卑微小人物的生存困境。

北藝中心副執行長陳盈珊表示，歌劇本來就是一種綜合的藝術，融合了音樂、舞蹈、戲劇，《天中殺》在這個基礎上，匯入中西方和爵士樂的不同音樂元素，有唱有唸，語言也是華台日混合，是這塊土地上才能生長出來的作品。

▲創作團隊，包括編劇導演鴻鴻、指揮簡文彬、作曲家李元貞。（圖／趙紹伯攝／北藝中心提供）

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營從2018年開幕以來，歌劇一直是很重要的項目之一，至今也已經累積十多部製作，這次與台北表演藝術中心共同製作，鼓勵國內創作者以本土題材為中心來創作，成為彼此共同的信念。

簡文彬說，當初導演鴻鴻在分《天中殺》這篇故事時，就非常適合在舞台呈現，劇本本身在鴻鴻改編過程，已經「混」得很豐富了，除了語文外，後續更邀請作曲家李元貞以及其他藝術家一同加入，這次的樂團並非以往大家看到的歌劇編制，而是屬於小型樂團的編制，將以加起來不到30位的表演者，共同創造出怪誕的故事。其中的爵士元素更是神來之筆，顯現出劇中的一種態度，與劇中氛圍相呼應，讓整場演出更生動。

作曲家李元貞提到，當初拿到這個劇本就很想寫，因為這是一個後現代解殖的故事，「沒有英雄只有狗熊，很符合現代的精神。」戲中也是有唱、有唸、有舞，是亞洲文化的傳統，音樂上有用爵士和弦、有用華格納和聲進行方式、有貝多芬、馬勒、有垃圾車的《給愛麗絲》、甚至用了歌仔戲勸世歌，有很多層次，音樂性很豐富。



導演及編劇鴻鴻說，歌劇是最讓人興奮的藝術，因為有音樂、有文學、有現場演出。「之前做過很多，但都是唱我們不懂的語言，所以一直很想做一個我們自己的歌劇。幾年前我讀到黃靈芝的小說就覺很適合，有很多角色可以給不同的聲部。我編劇時又增加女性的角色，讓音色更多元。」

鴻鴻也提到，黃靈芝雖然是一個長期被埋沒的作家，但他認為他是和黃春明、王禎和一樣重要的作家，只是因為他用日文寫作，沒什麼人知道。希望這次演出，能帶動大家去欣賞他的作品，更進一步去探索台灣被埋沒的作品。