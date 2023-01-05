北藝中心規劃換座椅！大劇院1500席減至1300席　空間逐步優化

▲北藝中心大劇院規劃更換座椅，可能從1500席減至1300席，讓觀眾體驗更舒適。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心開幕半年多，但場館的座椅、空間等都引發部分民眾抱怨，今（5）日北藝中心執行長王孟超表示，大劇院已在去年10月完成椅套包覆；不過為了給觀眾更舒適的體驗，也規劃更換座椅，可能會從1500席減少至1300席。但按照行政程序，可能沒辦法馬上更換，而其他硬體設備也會持續優化。

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▲北藝中心剛開幕時劇場座椅破損，如今已完成椅套包覆。（圖／記者陳家豪攝）

王孟超說明，目前北藝中心劇院尚未驗收，如果驗收之後，設備就會進入年限計算問題，未到期限不得更換，那麼更換椅子可能就要等到8年甚至10年後。

目前北藝中心「球劇場」800席，被民眾抱怨椅子太小，久坐不舒適；而「大劇院」則是椅子間距太窄，如果都要更換，可能會從原先1500席減少至1300席，這方面將會與北市府團隊討論。

▲北藝中心執行長王孟超說明劇院座椅優化。（圖／記者林育綾攝）

▲北藝中心「球劇場」座椅也計畫更換，將會跟市府團隊討論。（圖／OMA Photography by Chris Stowers）

而北藝中心的其他空間和硬體設備，也將逐漸優化，像是「指標」先前被民眾抱怨看不懂男廁（吐司先生）、女廁（花生小姐）的標示，王孟超解釋，當時期望以圖案標示，也符合潮流，但還是很多人習慣看文字，因此這部分會做改善。此外他也提到，如今已經很多人認識花生小姐、吐司先生，北藝中心也計畫想發展周邊文創。

▲北藝中心說明場館優化，包括指標。（圖／記者林育綾攝）

另外先前北藝中心手扶梯發生故障，導致有民眾抱怨「彷彿搭雲霄飛車」的驚悚經驗，北藝中心也已經進行手扶梯調校。其他還有還完成了大劇院椅套更換、戶外地坪防滑工程、球劇場止水工程；舞台設備多達51項測試驗收，也會在1至2月的休館期間陸續進行。

另一個長期的目標是推動「永續綠劇場」，由於2022年是有紀錄以來地表第四熱的一年，世界各地因地球暖化造成的極端氣候不斷，永續議題是表演藝術場館極需要思考的重要議題。北藝主要從藝術倡議、低碳營運兩個面向著手，首先2023年的台北藝術節將以生態為主題，邀請觀眾一起來推動生活和藝術裏的綠化；也將增設循環杯及推動後台的低碳餐盒，推動演出製作的碳足跡盤查系統。

▲北藝中心期望，讓大家每一次進來的感覺都比之前更好。（圖／記者林育綾攝）

王孟超表示，北藝中心位在捷運旁，交通便捷，加上各種打開場館的設計，像是開放的大廳、參觀回路、和最新的VR體驗《漂浮北藝，微糖少冰》共吸引了110萬人進場，造成開幕的盛況；而在迎賓的同時，還要不斷優化缺失，讓大家每一次進來的感覺都比之前更好。