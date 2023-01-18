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誠品書店進駐高雄衛武營！開幕送福袋　採光挑高天井空間搶先看

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

誠品近來傳出台北信義店將於12月結束營業，也將退出台北車站K區，引發不少書迷哀號；不過近日進駐南台灣藝文聖地「衛武營國家藝術文化中心」，以自然採光天井、挑高無柱設計，提供讀者自在的閱讀空間，首檔主題策展「我歌、我舞、我閱讀」呼應衛武營表演藝術特色，開幕期間會員單筆消費滿1500元還送限量福袋。

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

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▲▼入口處規劃首檔主題策展「我歌、我舞、我閱讀」呼應衛武營表演藝術特色。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

誠品進駐衛武營3樓樹冠大廳的展覽廳，首檔主題策展「我歌、我舞、我閱讀」，以「音樂」、「表演」與「閱讀」三種不同的藝術媒介規劃，像是讓讀者在膾炙人口的黑色愛情《歌劇魅影》裡，挖掘優美音符背後的人性幽光；在第一部台灣史舞劇《薪傳，薪傳》中領略「雲門舞集」45年來跨世代的史詩鉅作；在哲學大師卡繆的經典名著《異鄉人》裡思考存在的意義。

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲▼以「音樂」、「表演」與「閱讀」三種不同的藝術媒介規劃。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲在哲學大師卡繆的經典名著《異鄉人》裡思考存在的意義。（圖／誠品提供）

書店所在位置，是挑高無柱的開放式空間，加上自然採光天井，讓民眾能自在閱讀。誠品會員還可享獨家新春好禮，開幕期間單筆消費滿1500元，就送開幕限量福袋；滿1000元贈100元電子抵用券；另外誠品與衛武營會員滿500元，贈送限量藝術紀念筆記本。此外還推出3款限定店章，有可愛萌兔在書堆裡探索、歡唱齊舞的鳥兒在閱讀，還有在書店裡選書的瀟灑義大利桂冠詩人。

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲▼書區規劃各類話題新書及暢銷推薦書籍，還有豐富且脈絡完整的藝術類別書籍。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

誠品會員還有機會免費參加3月1日首場「衛武營廳院自由探索」導覽活動，目前已在開放OPENTIX線上購票，能夠探索以往不輕易開放的廳院，在其中漫步探索，享受廳院内獨有的謐靜時光，還可以在舞台上拍出獨特照片。

「誠品書店衛武營限定店」未來也將不定期舉辦各式音樂講座、藝術表演、兒童說故事等系列活動，並帶入音樂職人精選黑膠唱片，以多樣化的閱讀體驗，期盼成為藝文交流創作場域。

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，位於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

▲▼誠品書店進駐高雄「衛武營國家藝術文化中心」，為於樹冠大廳3樓，擁有自然採光天井及無柱挑高的開放空間。（圖／誠品提供）

另外，衛武營在春節期間將於大年初一（1/22）開館，並從初二（1/23）起展開一系列演出和活動，其中成立近30年的「振宗藝術團」將以舞龍舞獅結合氣勢磅礡的大鼓，演出《鼓樂龍獅慶吉祥》，從初三1/24（二）～初五1/26（四）穿梭在衛武營榕樹廣場、樹冠大廳，開創新年新氣象。

而初三1/24、初四1/25在戶外劇場，也有身聲跨劇場節目《希望之翼》帶來高蹺舞蹈演出，搭配面具，結合創意森巴鼓，滿滿的嘉年華氣息，在新的一年帶給人鼓舞與勇氣。

▲高雄衛武營舉行一連串春節活動，其中有滿滿嘉年華氣氛的高蹺廣場舞蹈。（圖／衛武營提供）

初四1/25、初五1/26在榕樹廣場的西北側平台，將由傳承四代、創團75年的「長義閣掌中劇團」，以布袋戲默劇形式演出《皆大歡喜》，從聽覺形式著手，取消口白，搭配傳統北管文武場音樂，是一場跨越語言藩籬的獨特表演。

榕樹廣場還有長期以來受歡迎的「樹洞耳機電影院」，在初四1/25、初五1/26開張，放映最應景的電影《開運兔》，觀眾可以在舒適的躺椅，戴上專屬無線耳機，從曲面牆400吋投影，陪兔子伊比前往好萊塢追搖滾鼓手音樂夢。

除了表演，還有集結美食、文創的「衛武營黃昏市集－兔年限定場」，將從初三1/24～初五1/26在戶外劇場草坪、樹冠大廳西側開跑。喜歡藝術表演、閱讀的民眾，可把握機會在春節期間到衛武營來一趟藝文走春！

▲衛武營在春節初三～初五，還有戶外黃昏市集。（圖／衛武營提供）

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