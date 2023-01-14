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高雄衛武營走春！舞龍舞獅、廣場表演免費看　還有戶外黃昏市集

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心，在大年初二到初五期間，舉行一連串春節活動，邀請民眾前往走春。（圖／衛武營提供）

▲高雄衛武營舉行一連串春節活動，其中有滿滿嘉年華氣氛的高蹺廣場舞蹈。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

為了迎接春節，高雄衛武營國家藝術文化將於大年初一（1/22）開館，並從初二（1/23）起展開一系列演出和活動，包括舞龍舞獅、嘉年華氣氛的高蹺廣場舞蹈、布袋戲默劇等表演免費欣賞；還有戶外黃昏市集、樹洞電影院，誠品書店也進駐3樓樹冠大廳的展覽廳，讓喜歡藝術、表演、閱讀的人都能到衛武營春遊！

衛武營邀請3組演藝團體，陪伴民眾共度新年，其中成立近30年的「振宗藝術團」將以舞龍舞獅結合氣勢磅礡的大鼓，演出《鼓樂龍獅慶吉祥》，從初三1/24（二）到初五1/26（四）將穿梭在衛武營榕樹廣場、樹冠大廳，開創新年新氣象。

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▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心，在大年初二到初五期間，舉行一連串春節活動，邀請民眾前往走春。（圖／衛武營提供）

▲「振宗藝術團」將以舞龍舞獅結合大鼓，從初三1/24（二）到初五1/26（四）穿梭在衛武營榕樹廣場、樹冠大廳演出。（圖／衛武營提供）

而初三1/24、初四1/25在戶外劇場，也有身聲跨劇場節目《希望之翼》帶來高蹺舞蹈演出，搭配面具，結合創意森巴鼓，滿滿的嘉年華氣息，在新的一年帶給人鼓舞與勇氣。

初四1/25、初五1/26在榕樹廣場的西北側平台，將由傳承四代、創團75年的「長義閣掌中劇團」，以布袋戲默劇形式演出《皆大歡喜》，從聽覺形式著手，取消口白，搭配傳統北管文武場音樂，是一場跨越語言藩籬的獨特表演。

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心，在大年初二到初五期間，舉行一連串春節活動，邀請民眾前往走春。（圖／衛武營提供）

▲「長義閣掌中劇團」將以布袋戲默劇形式，帶來跨越語言藩籬的獨特表演。（圖／衛武營提供）

除了表演之外，還有多項有吃、有玩的活動，其中初二1/23～初五1/26在樹冠大廳西側的「兔年春聯印章畫體驗」，只要成為衛武營IG或LINE好友，就可使用各款紀念圖樣印章蓋印製作專屬春聯，把新春祝福帶回家；而西側樹冠露台則有「花露露財神發紅包」，在限定活動時間跟花露露互祝新年快樂，即可獲得限量驚喜紅包，並有機會得到優惠好禮。

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心，在大年初二到初五期間，舉行一連串春節活動，邀請民眾前往走春。（圖／衛武營提供）

▲「樹洞耳機電影院」讓觀眾半躺著看電影。（圖／衛武營提供）

榕樹廣場還有長期以來受歡迎的「樹洞耳機電影院」，在初四1/25、初五1/26開張，放映最應景的電影《開運兔》，觀眾可以在舒適的躺椅，戴上專屬無線耳機，從曲面牆400吋投影，陪兔子伊比前往好萊塢追搖滾鼓手音樂夢。

另外，還有集結美食、文創的「衛武營黃昏市集－兔年限定場」，將從初三1/24～初五1/26在戶外劇場草坪、樹冠大廳西側開跑。誠品書店也將於1/17 進駐3樓樹冠大廳的展覽廳，春節期間也推出多項活動。喜歡藝術表演、閱讀的民眾，可把握機會在春節期間到衛武營來一趟藝文走春！

▲▼高雄衛武營國家藝術文化中心，在大年初二到初五期間，舉行一連串春節活動，邀請民眾前往走春。（圖／衛武營提供）

▲初三到初五還有戶外黃昏市集。（圖／衛武營提供）

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