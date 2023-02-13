誰讓桃園燈會像靈堂？　鄭文燦前下屬反擊：責任不在前朝

▲桃園燈會休息區遭批評。（圖／翻攝臉書Mr.柯學先生）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園燈會休息區日前遭指外觀像「靈堂」，大酸為國民黨美學，事後卻被發現標案為行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時所發包。對此，前桃園市府資科局長余宛如反擊，稱標案的發包就算在前朝，但是執行跟驗收還有結案都是新任市長張善政團隊所執行，但這樣的說法遭國民黨桃園市議員詹江村批評是推卸責任。

余宛如以今年元旦升旗標案為例，決標日期在2022年12月23日，但是張善政團隊25日上任，到2023元旦這麼短的時間，都能夠改成桃園「善」好，可見只要有心，滿滿的馬屁跟華國美學，時間再短都是能夠搞定的。

余宛如表示，台灣人民的美學素養已在民進黨執政時逐漸培養深化，桃園也不例外，看看2022年桃園燈節有多美就知道，人民對美學的要求高是好事才對。鄭文燦市長留了67億的財政紅利給張善政市長，讓他有財源辦營養午餐免費、代理教師全年聘期、室內公車前20公里免費、老人三節提高到2500，「好的都說是自己的，做不好就騙人民不懂政府標案甩鍋前朝，台版夏威夷市長真是好當。」

詹江村則說，鄭文燦團隊設計、規劃、發包，除非舉證當時設計不是這樣，否則張善政也只能按合約驗收。「你們一開始就設計的跟靈堂一樣，任誰來驗收，就能改變嗎？」