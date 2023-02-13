　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰讓桃園燈會像靈堂？　鄭文燦前下屬反擊：責任不在前朝

▲桃園燈會休息區遭批評。（圖／翻攝臉書Mr.柯學先生）

▲桃園燈會休息區遭批評。（圖／翻攝臉書Mr.柯學先生）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園燈會休息區日前遭指外觀像「靈堂」，大酸為國民黨美學，事後卻被發現標案為行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時所發包。對此，前桃園市府資科局長余宛如反擊，稱標案的發包就算在前朝，但是執行跟驗收還有結案都是新任市長張善政團隊所執行，但這樣的說法遭國民黨桃園市議員詹江村批評是推卸責任。

余宛如以今年元旦升旗標案為例，決標日期在2022年12月23日，但是張善政團隊25日上任，到2023元旦這麼短的時間，都能夠改成桃園「善」好，可見只要有心，滿滿的馬屁跟華國美學，時間再短都是能夠搞定的。

余宛如表示，台灣人民的美學素養已在民進黨執政時逐漸培養深化，桃園也不例外，看看2022年桃園燈節有多美就知道，人民對美學的要求高是好事才對。鄭文燦市長留了67億的財政紅利給張善政市長，讓他有財源辦營養午餐免費、代理教師全年聘期、室內公車前20公里免費、老人三節提高到2500，「好的都說是自己的，做不好就騙人民不懂政府標案甩鍋前朝，台版夏威夷市長真是好當。」

詹江村則說，鄭文燦團隊設計、規劃、發包，除非舉證當時設計不是這樣，否則張善政也只能按合約驗收。「你們一開始就設計的跟靈堂一樣，任誰來驗收，就能改變嗎？」

ET快訊
本周「又一次6天班」鬱悶！　全場崩潰：好累
獨／錯過交流道！轎車內線急切遭撞　1人噴出命危
擔心「台灣有事」　這間日商傳撤出
白沙屯媽祖聽到了！香燈腳跪喊「聖母進來啦」　急彎衝民宅
連4升息！房貸族受不了　房貸補貼將拍板「每月直接入帳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民怨台灣燈會動線亂　蔣萬安認「細節能做更好」：盼加速改善

228追思活動「獨派拒同台」　跟受難家屬道歉？蔣萬安：市政上不迴避

多圖／蕭美琴懷念立院食物　自曝：塞ㄋㄞ柯建銘指定外帶

誰能代表國民黨戰2024？40.2%新北市民選侯友宜　施政滿意度曝光

美眾議員擬訪台舉辦聽證會　蕭美琴：相信未來只會增加

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

快訊／有跟賴清德聊未來？　蕭美琴訪立院茶敘親解惑

誰讓桃園燈會像靈堂？　鄭文燦前下屬反擊：責任不在前朝

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

徐巧芯爆料「唐鳳欠薪、不務正業」！資安院緊急回應了

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

民怨台灣燈會動線亂　蔣萬安認「細節能做更好」：盼加速改善

228追思活動「獨派拒同台」　跟受難家屬道歉？蔣萬安：市政上不迴避

多圖／蕭美琴懷念立院食物　自曝：塞ㄋㄞ柯建銘指定外帶

誰能代表國民黨戰2024？40.2%新北市民選侯友宜　施政滿意度曝光

美眾議員擬訪台舉辦聽證會　蕭美琴：相信未來只會增加

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

快訊／有跟賴清德聊未來？　蕭美琴訪立院茶敘親解惑

誰讓桃園燈會像靈堂？　鄭文燦前下屬反擊：責任不在前朝

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

徐巧芯爆料「唐鳳欠薪、不務正業」！資安院緊急回應了

林書豪來台首戰率隊取勝　球迷直擊高雄住所

東森助更生　《ETtoday新聞雲》將報導績優更生商家助展銷

【廣編】集體翹班超嗨！公關集團「戰國策」Team Building結合《灌籃高手》寓教於樂

咖啡提神原理曝！1情況「疲憊感反倍增」　空腹其實也能喝

外送員晚上跑單…突遇70歲阿伯求助問1句　結局暖翻全場：好有愛

間諜氣球後連3天擊落！美軍偵測「空中飛行物」變多　可能原因曝

更保攜手榮觀跨域合作　提供更生人周延保護

廚餘車行進間突冒煙...下秒燒起來！女駕駛急停路邊逃生

民怨台灣燈會動線亂　蔣萬安認「細節能做更好」：盼加速改善

黃偉哲首發ChatGPT早安文　細數台南AI人工智慧發展

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

政治熱門新聞

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

任務完成！台灣隊130人5犬搭機回家

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

誰讓桃園燈會像靈堂？　鄭文燦前下屬反擊：責任不在前朝

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

「鄭文燦太低估體育界」　郭正亮分析鄭世忠背景：一定會出大問題

快訊／台灣燈會湧人潮！北捷板南線每4部車「1部不停國父紀念館」

徐巧芯「毀滅性相簿」公開！　爆出「潛在對手」出包影片

北市搜救隊撤離土耳其捐贈重要器材　蔣萬安：市民以你們為榮！

顏寬恒加入粉紅超跑　「今年顯然緣分到了」

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴口水

宋濤歡迎綠營訪陸　民進黨：歡迎來台灣走走

台灣燈會民眾向李四川怨「1句話」　他點頭抱歉回：我們會改進！

更多熱門

相關新聞

燈會站位表曝光！柯文哲原本竟不是最邊邊　議員爆：是蔣市府要求的

燈會站位表曝光！柯文哲原本竟不是最邊邊　議員爆：是蔣市府要求的

第34屆台灣燈會日前在台北市點亮主燈，不過前台北市長柯文哲卻被安排在舞台上的最邊緣位置，引起外界關注；台北市長蔣萬安受訪表示，中央展區是中央交通部規畫「都尊重」。不料，新北市議員卓冠廷爆「其實是蔣萬安市府團隊要求的」，他查了原本的座位安排版本，根本不是這回事。

李宗瑞做花燈連得獎　4年後可申請假釋

李宗瑞做花燈連得獎　4年後可申請假釋

忙於燈會不忘巡視北市工程　李四川與施工團隊有約：每個月都來看

忙於燈會不忘巡視北市工程　李四川與施工團隊有約：每個月都來看

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱

觀傳局長踩街竟放鳥　她轟北市府燈會宣傳「一團亂」：完全沒到位

觀傳局長踩街竟放鳥　她轟北市府燈會宣傳「一團亂」：完全沒到位

關鍵字：

燈會

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

孫上課求救遭忽略亡！爺一聽也去世

白沙屯媽祖15萬人參與　他見1幕驚呆

夾娃娃機撞見逼真貓玩偶他笑翻

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面