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長線市場最大客源！Erica Olsen「今訪台助攻」推廣台灣美景

▲▼CBS電視臺艾美獎主持人Erica Olsen情人節抵臺。（圖／觀光局）

▲CBS電視臺艾美獎主持人Erica Olsen情人節抵臺。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

為爭取北美旅客來台觀光，交通部觀光局邀請艾美獎得獎主持人 Erica Olsen 於西洋情人節2月14日訪臺，為期一周，返美後將在美國主流旅遊節目《Inside SoCal》播出訪臺的精彩片段，擴大吸引北美旅客來臺旅遊。

觀光局表示， 自去（111）年10月重新開放觀光客來臺後，來臺國際旅客復甦成長強勁，美國、加拿大市場表現亮眼，10月至12月來臺人次達7萬9千人次，為長線市場最大客源國。

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觀光局與美國哥倫比亞電視臺(CBS)合作，邀請艾美獎主持人Erica Olsen來臺體驗。此行將從繁華的臺北開始，前往歷史悠久的臺南和港口城市的高雄，最後在世界知名的阿里山國家風景區觀賞春季限定的櫻花及日出美景。

重點行程還將穿著旗袍漫遊古色古香的臺南，體驗復古風情以及搭乘全臺第一輛美食巴士，感受車上用餐遊覽信義區夜景的創新旅遊方式。

Erica Olsen將能完整體驗臺灣的自然、人文、美食等各面向，並在其主持的節目《Inside SoCal》中分享臺灣之旅體驗及發現，3月鎖定美國南加州的KCAL及 KCBS TV 準時觀看，北加州灣區也可以透過「Travel Tuesday」觀看Erica Olsen介紹臺灣的美景。

Erica Olsen表示，已嚮往臺灣許久，耳聞臺灣人民熱情友善、自然景色優美、豐沛的美食及文化底蘊，是前往亞洲旅遊的首選，此次很開心受觀光局邀請能夠完成心中願望清單，可說是一趟實現夢想的旅行。

觀光局局長張錫聰表示，疫後北美市場對於亞洲旅遊需求強勁，臺美航班也快速增班以反應市場需求，將持續針對不同族群加強行銷，相信此次邀請美國主流媒體探訪臺灣新體驗，將能增加臺灣形象在北美曝光。

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