國旅「敲盤子」貴爆！2022旅館房價創高　這縣市住一晚噴1.5萬

▲隨著疫情解封，旅遊潮持續回溫，國內旅宿業的房價也再度創下新高。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

交通部觀光局14日公布2022年全台觀光旅館營運統計，國內、國際的觀光旅館加起來，平均房價達到4,195元，其中南投縣的平均房價更是高達1萬5,151元，與去年、前年相比，價格不斷攀升。

根據數據分析，觀光旅宿業每年住宿房價都微幅上漲，2019年底、2020年一整年受到新冠疫情影響，住宿價格大幅下跌，不過隨著疫情趨緩，2021年住房價格再度回升，到達疫情前的水準，2022年更是大漲、創下住宿房價歷史新高，平均每晚住房價格為4,195元。

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不過，儘管疫情趨緩後觀光人數回升，2020年、2021年及2022年的住宿率仍不比以往，以2022年的平均48.06％來看，與2018年的63.27%、2019年的69.87％相比，仍舊低了許多。

▲每當有連假時，許多民眾會外出旅遊，但台灣旅館房價再度創新高，平均住一晚的價格高達4,195元。（示意圖／記者周宸亘攝）



而在2022年的統計數據當中，住房價格最高的縣市為南投縣，每晚的平均房價高達1萬5,151元，與2021年的1萬3,868元相比，平均每晚貴了1,283元，如果以3天兩夜的行程來計算，光是住宿的支出就要多付2,566元。

對此，世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，先前受到疫情影響，多數主打國旅市場，如今疫情解封，許多國外觀光客會來台，再加上缺工問題仍舊嚴重，今年住宿價格仍舊不會太低。

根據《中央社》報導，對於這種現象，觀光局回應，遊客可以選擇非旅遊高峰期出遊，也希望業者能夠推出優惠方案，藉此創造遊客、業者雙贏的環境。