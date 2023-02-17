怎麼一早就便便？他喝水按摩都沒用　鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

▲原PO試過各種方法，就是無法養成一早便便的習慣。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「早上一起床就大便怎麼訓練？」一名網友哀喊，試過各種方法要養成早上便便的習慣，無奈都沒用，「幾乎都是莫名其妙腸躁症就衝廁所，真的很困擾！」文章曝光後，引來網友炸鍋討論，多數人狂推喝2飲品，「起床一杯300cc手沖咖啡，屎馬上滾出來」、「萬用早餐店大冰奶」。

一名網友在PTT表示，為了想養成一早便便的習慣，已經試過各種方法，包括「早上喝500cc水、散步30分鐘、吃很多早餐去擠壓腸道、用免治馬桶沖肛門、按摩肚子」，還有吃益生菌、自製優格與高纖蔬菜等。

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原PO哀號，就只差沒吃洋車前子這種類似瀉藥的東西，至今都無法養成早上固定炸屎的習慣，「幾乎都是莫名其妙腸躁症就衝廁所，真的很困擾！」原PO也擔心直呼，便便的型態很細、又黏馬桶，害怕是大腸癌的前兆，「有沒有人教我訓練早上大便的方法？」

文章曝光後，一票熱心網友給法子，「喝溫開水，腹式呼吸，馬桶起立坐下」、「身體反應的訓練是要用姿勢去固定養成，你想用食物順練排便，就要固定時間讓身體喚醒」、「你有試過油魚嗎」、「喝冰牛奶，屎就滾出來惹」、「益生菌也分很多種，可能你吃到沒有效的」、「晚上吃一顆芭樂，隔天早上就會排便了」、「晚餐吃原型食物」、「金針菇+火龍果」。

留言串中，最多人笑稱喝2大飲品，很快就能奔廁所了，「認真推～大冰奶或黑咖啡」、「萬用早餐店大冰奶」、「喝早餐店大冰奶」、「我是喝拿鐵，喝下去後30分鐘就會被通知了」、「我早上喝黑咖啡，喝完10-15分鐘就去拉了」、「起床一杯300cc手沖咖啡，屎馬上滾出來」。

▲醫師建議，不妨嘗試早點起床便便。（示意圖／網友提供）



事實上，早上5點到7點是氣血循行至大腸經，若搭配溫開水，有助於排便順暢，但現代人沒有這麼早起，加上飲食失調、缺乏運動、工作久坐等，種種原因導致便秘。

中醫師王昱琳在臉書《王昱琳中醫師。芋泥の秒懂中醫學》曾分享，要想排便順暢，首先，水量一天至少要喝到體重X30倍；膳食纖維量攝取一天20至35公克的份量，像是燕麥、糙米、紅豆、綠豆、地瓜葉、菠菜、奇異果、橘子等都可多加攝取；還有上述所說的上5點到7點關鍵時段，但建議可先吃早餐，胃結腸反射能讓排便更順暢。

最後，王昱琳指出，排便時可讓雙腳踩著小板凳，身體再微微前傾，同時用手圍繞著肚臍，以「順時針」按摩。王昱琳也提醒，活動量更是關鍵，盡量多動讓腸道蠕動增加，排便就能更順暢。