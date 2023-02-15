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陝西發現距今2400年「沖水馬桶」　歷代宮城遺跡唯一「廁類」遺存

▲櫟陽城遺跡發現的2400年前「沖水馬桶」。（圖／翻攝西安發布）

▲櫟陽城遺跡發現的2400年前「沖水馬桶」。（圖／翻攝西安發布）

記者魏有德／綜合報導

陝西櫟陽城遺址的三號古城近日在考古工作中有了新發現，考古人員在一座宮殿建築遺址內挖掘出歷代宮城考古中唯一一例「廁類」遺存，也是大陸考古界首次發現的「沖水馬桶」。據了解，這個廁所遺跡是由陶便器和彎管組成，上部結構已不存在，距今約2400年。

▲空拍鏡頭下的櫟陽城遺跡全貌。（圖／CFP）

▲空拍鏡頭下的櫟陽城遺跡全貌。（圖／CFP）

《光明網》報導，考古工作者在陝西櫟陽城遺址的三號古城進行考古發掘時，在一座大型宮殿建築遺址發現一處距今約2400年的高等級廁所遺跡，其由台基上的室內廁位和房外排污坑兩部分組成，受晚期遺存破壞，廁位上部結構不存。

秦漢櫟陽城位於陝西省西安市閻良區新興、武屯街道。據古籍記載，秦遷都咸陽之前，櫟陽曾為秦都達30餘年，商鞅變法就是在此處進行。直至秦末楚漢時期，櫟陽先為塞王司馬欣之都，後為漢王劉邦之都，成為大漢王朝的首座都城。

▲考古人員發現的櫟陽城遺跡曾為秦朝商殃變法時的所在地。（圖／CFP）

▲考古人員發現的櫟陽城遺跡曾為秦朝商殃變法時的所在地。（圖／CFP）

該遺址一號古城被發現後，大陸社科院考古研究所與西安市文物保護考古研究院聯合組成的阿房宮與上林苑考古隊，自2012年起，進一步發現二號、三號古城，確定三號古城為戰國中期至西漢前期的櫟陽城，並逐年進行較大面積發掘。考古工作者在2022年對櫟陽城遺址三號古城編號為3號及11號的兩座宮殿建築進行了全面發掘工作。

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