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4大超商「補班咖啡優惠」一次看！　7-11、全家都有買1送1

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲4大超商補班咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

這周六是本月的第2個補班日，為幫上班族們加油打氣，4大超商也祭出「補班限定咖啡優惠」，像是7-11、全家就有指定咖啡飲品爽喝買1送1，今（17）日就能先衝門市開搶小確幸。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家大杯特濃美式爽喝買1送1。

●7-11
7-11即日起至2月19日於全門市祭出「CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）、「CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶」及「CITY TEA熱四季春青茶」可享「同品項買1送1」，加碼喝「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡（冰／熱） 買2送1」。

另，至2月24日前也於OPEN POINT行動隨時取推「8大咖啡飲品組合價222元」優惠，優惠品項有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱） 6杯、CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯、CITY CAFE冰蜂蜜拿鐵／完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選4杯、CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）／濃萃拿鐵（冰／/熱） 任選5杯。

●全家
全家即日起至2月19日連3天於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃美式買1送1」優惠，加碼再喝「SAKImoto嵜本玉米濃湯第2杯10元」，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠。

●OK mart
OK mart今（17）日、明（18）日限時2天於全門市祭出「莊園級美式／拿鐵、濃厚莊園級美式／拿鐵可享同品項買2送1」。

●萊爾富
萊爾富即日起至2月19日推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動，優惠品項包括「Hi Café大杯冰／熱特濃美式」、「大杯冰／熱特濃拿鐵」，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式只要28元、單杯特濃拿鐵只要33元。

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