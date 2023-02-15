咖啡控衝囤貨！　賣場「濾掛式咖啡、咖啡豆買1送1」限時搶

▲量販店推出一系列咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控手刀囤貨了！看準全台近4成民眾每天都會喝1杯以上咖啡，有量販店特意打造「我家就是咖啡館」檔期活動，網羅一系列即溶咖啡、濾掛咖啡、咖啡豆等可享「買1送1」、「第2件5折」優惠，即日起至3月1日限時搶。

家樂福即日起至3月1日推出「咖啡春賞」活動，網羅超過100支異國、名店特色咖啡，像是經典義大利illy咖啡系列、百年咖啡品牌Lavazza咖啡全系列，還有限量「黑沃咖啡極萃液」、「黑沃濾掛式精品咖啡包」等，滿足各種咖啡控。

期間更祭出多項咖啡品項「買1送1」、「第2件5折」優惠，像是UCC濾掛式咖啡、西雅圖綜合咖啡豆、貝納頌3合1咖啡系列、麥斯威爾咖啡25入、雀巢金牌咖啡重焙拿鐵等通通買1送1，而雀巢咖啡醇品罐裝、高地小農濾掛式咖啡、舊街場咖啡系列則可享「第2件5折」優惠，把握機會省荷包。

▲美廉社近日推出熊大兔兔春天版咖啡杯。

另，美廉社近日則推出超Q熊大兔兔春天版咖啡杯「好時光咖啡」，即日起於456間提供咖啡門市開賣，且至2月21日期間還可享有「大杯咖啡75折」優惠，至3月7日前還有自有品牌指定商品5折起好康。