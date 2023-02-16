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新北「春紛節」浪漫登場　相約三重大都會公園迎春分

▲新北「春紛節」浪漫登場。（圖／新北市水利局提供）

▲新北「春紛節」浪漫登場，快帶野餐墊和好友，一起耍浪漫、一起來野餐。（圖／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北春紛節」將於3月18、19日，在全臺最大的都會公園「三重新北大都會公園」登場，市府今（16日）舉辦宣傳記者會介紹活動，首次曝光以花為主題繽紛絢麗的一朵舞台，結合JAZZ音樂、浪漫野餐、春日市集等，吃喝玩樂應有盡有，邀請民眾以DRESSCODE波希米亞風格一同美美出遊野餐趣。

新北市水利局今天舉行記者會，由榮獲金曲獎、金音獎肯定的謝明諺及羅妍婷組成二重奏，並邀請舞者現場表演Swing dance，營造浪漫、慵懶，隨意搖擺的春之舞會，為即將到來的春紛節活動預告暖身。

水利局長宋德仁表示，春紛節希望打造新北大都會公園專屬的春天品牌活動，活動現場有全臺最大春日市集，並邀請國內、外傑出樂手及曾獲金曲獎、金音獎的音樂人演出，邀請大家一起來參加專屬河濱的春天盛宴。

這次的活動舞台，是由獲金鐘獎一般節目類美術設計獎肯定的李信興所帶領的「調皮工作室」團隊操刀，以花為主題設計一朵繽紛絢麗的舞台，周邊更規畫了許多裝置藝術，讓大家好好欣賞及盡情拍照。

為營造濃濃的爵士浪漫氛圍，3月18日「金獎之夜」、3月19日「國際之夜」，邀請國內、外傑出樂手及曾獲金曲獎、金音獎的音樂人輪番上陣，活動兩日更由「金曲神秘新人？te壞特」、「金曲唱作小天后孫盛希」壓軸演出，「浪漫有春」也會由亞洲排名第二、全臺灣最大的-Swing Taiwan 社交舞與搖擺舞學校現場教學，邀請民眾體驗浪漫輕快的Swing Dance，在草地上來場自由奔放的春之舞會。

高灘地工程管理處長張修銘也表示，活動現場除了精采表演，還有百攤市集，集結三大知名市集品牌，包含「水水市集」、「有趣市集」、「愛手創」等，融合藝術文創、異國美食，為這場活動增添浪漫氣息。民眾可以攜帶野餐墊，歡迎和好友，一起耍浪漫、一起來新北野餐。

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