▲新北送養松山高中流浪寵物，推廣生命教育最佳良伴。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為推廣生命教育和正確寵物飼養觀念，已於動保處官網公布鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引，近期並提供松山高中認養無主鸚鵡、蜥蜴，包含擬鱷龜、吸蜜鸚鵡等常見爬蟲類、鳥類，作為生命教育教材，讓學生透過親自參與照顧過程，可培養細心、耐心與責任心，並加深學生對非犬貓類寵物的認識，同時讓無主寵物從中得到妥善照顧，創造雙贏。

動保處表示，寵物鸚鵡智力甚高，許多個體透過觀察學習，便會自行開啟籠子逃逸，建議民眾飼養寵物鳥除了綁腳環外可加上電話環，方便拾獲單位直接聯繫飼主，增加尋回機會，如民眾發現逃逸在外寵物，可通報動保處前往救援；走失的寵物經入所公告後，飼主可透過公告找回自己的寵物，如無飼主領回動物，動保處後續將尋找適合牠們的場所做後續收容。

▲松山高中生物研究室動物飼養空間。

松山高中老師黃詠承表示，當初會成立活體教室是因為成立生物研究社的緣故，指導學生照顧社團寵物，培養學生對待寵物該有的責任與態度，也與校內課程與特色結合，讓全校同學於課堂上有機會接觸這些特殊寵物，培養學生正確的飼養概念與興趣發展。

動保處在送交動物予學校單位前，會事先檢查學校所提供的飼養環境是否合適，並確認校方對該物種有充足的飼養知識。以鸚鵡與烏龜為例，根據鸚鵡的大小、種類應提供足夠的展翅及移動空間，並要有防止逃逸的預防措施，領養方在寒流時是否有合理規劃，有可供移轉且有充足保溫設施的室內空間來避寒。而烏龜的話，由於烏龜為外溫動物，需透過環境來調節自身體溫，在飼養的環境中是否有準備冷、熱區供烏龜做選擇，並配合其生理需求提供紫外線光源。

▲松山高中生物研究室提供動物收容及老師同學的教學場所。

動保處長楊淑方呼籲，民眾在購買寵物前，務必做好評估，先了解習性，並且至「新北市動保處」官網下載閱讀基礎飼養指引，布置好環境再養牠，飼養以後要落實飼主責任。若隨意棄養寵物，恐違反《動保法》第5條第3項規定，將根據動保法第29條最高裁罰新臺幣15萬元罰鍰。