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新北推動惜食6年970噸　果市貢獻最多！從廚餘搶救成美食

▲新北推動惜食6年970噸 從廚餘搶救成美食。（圖／新北市社會局提供）

▲理菜志工在三重惜食愛心集貨站整理、清點、分貨。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市全國首創推動惜食分享網6年，已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工廠邊邊角角的剩肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達127萬人次。其中捐贈單位最大宗來自新北市果菜運銷公司，平均板橋果市一週捐贈1000公斤，三重果市則有900公斤，累計2個果市已捐贈480噸。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，由於天候關係，蔬果在生產期間容易受到影響，像是春夏之交，容易日曬、暴雨，就會有「水傷」，較不受消費者青睞。冬季蔬果生長得較好，也較沒有病蟲害，但近月來高低溫差冷熱交替，像是正值飽滿的蘿蔔就容易出現裂縫，雖然賣相不佳，但營養、口感完全沒差。

▲新北推動惜食6年970噸 從廚餘搶救成美食。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市果菜運銷公司總經理江惠貞（左）和理菜志工挑揀出較不佳的黃椒，有點爛掉的蔬菜不會送到據點。

江惠貞說，每週三是三重果市愛心惜食捐贈，週四則是板橋，包含鎮伸行、景新行、淑美高山蔬果行、翔富行、鑫明昌、沈記等，都是愛心捐贈的大咖，像是鎮伸行老闆蘇鎮伸是前任板橋果菜批發市場發展協會理事長，即使在菜少價貴時仍捨得捐。在捐贈日，公司業務部阿昌督導還會親自拉著板車，到各行口幫忙載運到集中處。

社工科長劉文湘表示，每週理菜志工會到果市整理分箱，先挑出一些在箱底有破損、黃葉、甚至因天熱積壓稍微爛掉的部分，然後重新裝箱，按照惜食分享網老人共餐點、多元福利據點、小衛星等的規模大小和需求，分發各類蔬果供他們載回食用，至於較偏遠地區如萬里北基社區、深坑昇高社區、樹林原住民族協進會、汐止區原住民家庭關懷協會等，則由3部惜食分享車載運分送。

▲新北推動惜食6年970噸 從廚餘搶救成美食。（圖／新北市社會局提供）

▲理菜志工到板橋果菜批發市場整理並挑揀。

社會局長張錦麗表示，新北市從2016年8月跨局處推動惜食分享網，包含農業局、教育局、經發局、衛生局、環保局、市場處等都大力協助，還有民間團體熱情響應，迄今已有1300多個單位加入，市府建立24處的惜食分享廚房、還有黎明、宏國德霖、南亞、景文、樹人、中華海事、光啟、東海等8校甚至個人加入義廚行列，將原本可能淪為廚餘或垃圾的蔬果、肉品搶救回來，化成一道道餐桌上的美食，供老人或小朋友開心享用。

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