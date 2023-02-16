叫女員工送酒來…他拉下鐵門揉胸噁吻！色老闆和解二審判3月

▲小蓉替老闆送酒到辦公室，卻遭喝醉的老闆強吻摸胸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／台南報導

台南一名女子小蓉（化名）受到老闆請託，幫忙送酒到辦公室，沒想到蔡姓老闆拿到酒後卻將鐵捲門拉下，不讓小蓉離開，強抓小蓉的手摸自己下體並強吻，小蓉拒絕說她叫的計程車已經到了，才驚慌逃離。蔡男一審遭法院依強制猥褻處有期徒刑6月，上訴後賠償小蓉達成和解，減輕為有期徒刑3月，可易科罰金。

小蓉受雇於蔡姓老闆的公司，2021年7月28日下午，蔡男已開始在辦公室內喝酒，喝到沒有酒時，就打電話叫小蓉送酒過來，小蓉隨後將酒送到就要離開，蔡男卻以遙控器將鐵捲門放下，醉醺醺地貼近小蓉強吻、襲胸亂摸，並拉小蓉的手摸自己下體猥褻得逞，小蓉慌張表示她叫的計程車已經到門口，才得以開門逃離，事後她不堪受辱，前往警局報案。

一審時小蓉的丈夫作證她遭老闆侵犯後，有不斷打電話、傳訊息求助，法官認為蔡男身為老闆卻酒後亂性、對員工猥褻，雖有向小蓉道歉、表示願意賠償，但無法達到小蓉要求的300萬，小蓉表示不願意原諒，依強制猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金。

蔡男上訴後，積極認罪並找小蓉和解，最後成功和解也給付全部金額，但審酌蔡男曾因酒駕遭判刑3月，執行完畢尚未5年，不予緩刑，改判有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案定讞。