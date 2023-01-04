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桃勤勞資爭議落幕　勞動局：桃勤工會原定6日交通部抗議取消

▲桃勤勞資爭議落幕

▲市府勞動局再次主動出面協調桃勤勞資爭議。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局表示，該局為處理桃園航勤公司企業工會(簡稱桃勤工會)與桃園航勤公司(簡稱桃勤公司)勞資爭議案，繼去（111）年底兩度主動邀集勞資雙方協調爭議事項，4日再次主動出面協調，雙方已就桃勤工會所提7項訴求達成共識，桃勤工會亦取消原定1月6日北上交通部抗議的行程。

勞動局表示，今日的協調會議，除轉達張善政市長對於桃勤公司爭議的高度重視，亦請華航公司以集團母公司的高度，體卹桃勤員工的辛勞，避免工會罷工影響國人春節出行，同時希望華航公司檢討集團內部整體升遷、薪資結構、工作環境及勞動條件等，避免因薪資條件不公平產生勞資爭議。

華航公司於會議中表示，桃勤公司相當重視桃勤員工所提訴求，集團並請桃勤公司提出回應方案。桃勤公司王正明董事長也提到，雙方已就桃勤工會所提7項訴求達成共識，桃勤工會亦取消原定1月6日北上交通部抗議之行程。

勞動局也再次呼籲航空產業業者，正視員工疫情期間的辛勞，以及與公司共體時艱的堅毅，給予合理的年終及提升勞動條件，讓勞工權益受到保障，勞動局也將持續關注勞資關係之穩定，促進勞資和諧。

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