北韓小公主金主愛頻亮相！　美專家：恐與金正恩「心靈創傷」有關

▲金正恩的二女兒金主愛出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）才剛於8日進行閱兵，除了洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型備受關注，鏡頭還聚焦最高領導人金正恩的女兒金主愛，當局甚至出了一套印有金主愛相片的郵票，引發外界揣測北韓是否正準備接班工作。美國專家分析，金主愛近來頻頻亮相，恐怕與父親金正恩掌權時的心靈創傷有關。

金正恩自從去年11月18日首度帶著他的寶貝二女兒金主愛（김주애，音譯）前往平壤順安視察火星-17型試射後，至今金主愛已有5次在官媒報導或鏡頭前亮相的紀錄。

根據《韓聯社》，對於平壤當局近來如此頻繁的舉動，北韓人權委員會（HRNK）執行主任斯卡拉托尤（Greg Scarlatoiu）在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）所主持的北韓戰略對談上分析其意圖，「應該是金正恩想要對外釋出，北韓（金氏）王朝的統治依舊穩固的訊息吧。」

▲金正恩帶著女兒金主愛亮相，恐與當年他登上北韓最高權力顛峰時的心靈創傷有關。（圖／路透）

斯卡拉托尤表示，「雖然我未曾見過金正恩，但他在24歲時被指定為接班人，當下對他而言肯定是最能留下心理創傷的一個時期。金正恩從24歲被指定接班，直到27歲登上北韓最高領導人的位置。成為北韓的最高領導人，肯定是對心靈造成巨大衝擊，因此金正恩才打算提早為接班人的指定工作做準備。」

然而對於金主愛是否能成為金正恩的接班人，斯卡拉托尤則語帶保留，「我們還不清楚金主愛是否能成為接班人。就像當初金正男也曾被選定為接班人，不過最後還是敗下陣來，這是我們早已深知的事實，也非常清楚其理由。」

▲金正日死後，金正恩宇姑丈張成澤一同站在靈車旁。（圖／達志影像／美聯社）

曾在美國國家安全委員會擔任反擴散和國土防禦高級主任的約瑟夫博士（Robert Joseph）則表示，美國所推動的北韓非核化政策持續取得失敗，因此在政策上必須取得根本性的變化，「今天北韓大約持有40至60個核彈頭，但等到2027年時北韓所持有的核彈頭數恐飆增至200枚。也就是說4年以後，北韓所持有核彈頭的規模可能比擬英、法兩國，甚至比他們還多。」

約瑟夫博士也在討論會上提到，北韓最近提出使用核武的「5大條件」，表示一旦金正恩體制受到威脅，將會以核武先發制人，顯示出北韓仍在加快核武研發的腳步。