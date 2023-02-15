北韓20年來首次「削減軍糧」！飢荒惡化　開城每天餓死數十人

▲北韓20多年來首次降低軍人的糧食配給額。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

據傳北韓糧食短缺問題正進一步惡化，甚至連原本生活條件較好的軍人階層也被當局下令減少配給量，為本世紀20多年來首見。南韓媒體認為，這代表北韓糧食問題已經到了非常嚴重的程度。

根據南韓《東亞日報》報導，一名南韓政府高層人士透露，北韓近日將每名軍人每日的糧食配給量從原本的620公克減少到580公克。南韓高層人士表示，「這是2000年代以來北韓首次減少軍隊的配給量，連優先配給對象的軍隊糧食都減少，意味著北韓的糧食困難已經超出嚴重的程度。」

韓媒報導稱，南韓當局分析多份北韓情報，已經掌握北韓的軍糧配給情況，北韓普通人民通常每天的糧食配給量約為550公克至600公克，如今軍人的糧食配給被減少到580公克，代表就連配給優先權靠前的軍隊也已經降至一般民眾水準。分析認為，如果必須削減軍糧，那麼北韓的戰時儲備糧食可能已經處於低谷。

還有南韓政府人士透露，北韓2022年舉行的軍事演習次數，相比2021年減少了10％至20％，據悉是受到能源短缺問題影響。

另據韓聯社在2月稍早引述消息人士的報導，北韓開城受糧食短缺影響，每天有數十人餓死，加上近期寒潮肆虐，民眾陷入飢寒交迫。報導指出，開城一般被視為北韓的富裕地區，如果連開城的糧食問題都如此嚴重，可見北韓境內各地的飢荒問題有多嚴峻。

韓聯社指出，北韓去年年底才剛召開勞動黨全體會議，短短兩個月又決定將於2月下旬再次召開會議，並將農業問題定為主要議題，實屬罕見，也可能代表北韓確實正面臨相當嚴重的糧食問題。