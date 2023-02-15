郭正亮稱郭董代表藍營選總統「沒機會」　除非三個月內「這樣做」

▲郭正亮接受由媒體人黃暐瀚所主持的風傳媒網路節目《下班瀚你聊》訪問。（圖／翻攝自YT《下班瀚你聊》）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024要派誰來征戰總統大選備受外界關注，鴻海創辦人郭台銘已表態希望回到國民黨，代表國民黨參選，引發熱議。對此，前立委郭正亮15日接受網路節目《下班瀚你聊》訪問時表示，郭台銘唯一的出路就是接下來三個月內要「付出」、「犧牲」才能感動國民黨相挺，黨主席朱立倫才會相信郭台銘是「母雞」。

針對郭台銘是否會回黨代表國民黨參選總統，郭正亮斷言，目前看來一點機會也沒有。他表示，人是感情的動物，郭台銘要有那個「勢」來支撐自己上台，但目前郭台銘只散發出「我很優秀」、「我願意代表你們參選」的氣息，他大嘆，「世界上有人這樣嗎？這樣怎麼可能成事？」他指出，郭台銘並不是不懂政治的套路跟人情，只是姿態太高，因為郭台銘向來都是老大。

郭正亮指出，去年國民黨地方選舉，郭台銘根本沒有出力，結果國民黨大勝，「這證明沒有你也可以大勝」，國民黨的人一定會這樣理解，郭台銘是要來割韭菜的。他分析，國民黨現在並非危機時刻，而朱立倫一直稱新北市長侯友宜是國民黨「最強母雞」，這是朱立倫的雙關語，因為母雞的特色就是會保護小雞、會生蛋，「請問郭台銘有生蛋、保護過國民黨嗎？」他認為，郭台銘要代表國民黨的唯一機會，就是從現在開始，接下來三個月要「付出」，若沒有付出，沒有讓人感動的力量，就沒有辦法成為大家心目中的「母雞」。