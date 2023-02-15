國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統人選，國民黨立委費鴻泰15日表示，不管是鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲等，都還沒有人正式宣布要選總統，每個人都有各自的時間軸，在大家還沒決定前，不要口出惡言。

費鴻泰今日接受媒體人黃光芹專訪時表示，若總統人選是三組人馬，民進黨一定會贏，而國民黨應該最快會在3月底，或是最慢4月中前就會有一套人選提名辦法，且不管是郭台銘還是誰，只要願意加入國民黨都是歡迎。如果藍營沒辦法獲勝的話，他希望非綠的都來團結，但這也考驗著朱立倫的智慧，柯文哲應該也要運用自身智慧好好思考。

費鴻泰指出，相信朱立倫有自己的方法跟智慧，現在不管是郭台銘、侯友宜、朱立倫，或是民進黨賴清德、民眾黨柯文哲等人，都還沒有人正式宣布過要選總統，每個人都有各自的時間軸，在大家還沒決定前，就是不要口出惡言。

另針對國民黨副主席夏立言訪中一事，費鴻泰透露，這次夏立言訪中，明顯感覺到比先前訪中的批評聲浪少很多，且對兩岸水果、漁貨等物品交流一定有幫助，例如釋迦、鳳梨、石斑魚、高粱酒賣到大陸去都會有幫助。

費鴻泰進一步表示，國民黨未來會面臨3大問題，包括團結共好、兩岸問題、如何提高人民所得以及減緩貧富懸殊；而民進黨則是要處理黑金治國、抄襲、高端等爭議。

費鴻泰說，這禮拜立法院就要開議，國民黨一定會針對這部分質詢民進黨，「我猜禮拜五閣揆陳建仁會上不了台，因為民進黨很多問題都還沒有給予答覆，雖然陳建仁笑笑的對他會有幫助，但這是兩黨的事，不是個人的事。」