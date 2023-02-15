　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只有「氣盛」是問題？ 郭台銘盼披藍袍戰2024　國民黨內雜音多

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘昨日拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日拜會立法院前院長王金平，針對2024總統選舉，郭台銘坦承，四年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，王金平則表示，郭台銘希望回到國民黨，代表國民黨參選。不過，對於68歲是「年輕氣盛」？黨内似乎不太買單，不願具名的中常委就直言，「真的說不過去」，做出傷害黨的事情難道想三言兩語就這樣迴避掉嗎？身兼常委、立委李德維則採緩頰態度，「成大事者不拘小節，郭董如果真的是最強，那我想大家就都可以接受」。

「郭王會」昨登場，有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，昨天下午前往台北市宏國大樓的王金乎辦公室拜訪，兩人商談近一小時。會後郭台銘表態，希望回國民黨爭取總統提名，向黨主席朱立倫喊話訂出完善的初選辦法。

不過郭台銘當年憤而退黨，現在一句「年輕氣盛」就想回國民黨，國民黨內有不同聲音。不願具名的國民常中常委說，有越來越多認同國民黨理念的人想回來當然是好事，但所謂的為台灣做事，是否為大公無私還是只為私利想選總統有待商榷，更直言地方上有許多反彈郭回黨的聲浪，認為他已對國民黨造成傷害，現在想用一句「年輕氣盛」就帶過是無法讓人買單的。

至於黨中央會不會替郭台銘大開方便之門？李德維接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，所有力量能納進國民黨都是好事，而國民黨現在也需要一定的機制，但對於2019年全民調初選制度是採保留態度，目前黨內精英有實力想參選總統的，應該是透過一個滾動式民調，把幾位最有實力的人選納入，藉由協調來產生人選，依據支持度來協調，對國民黨才是最穩當方法。

至於針對2024立委跟總統選舉，期待郭董怎樣幫助國民黨？中常委康晉瑜受訪時表示，有更多社會力量加入國民黨是好事，郭董在社會有人脈，若能挹注國民黨是好事，但2024大家就要照著遊戲規則走。

同時，也有藍營人士批，郭台銘退出國民黨後，這段期間國民黨不只經歷總統大選慘敗，後續包括韓國瑜遭罷免、4項公投慘敗、中二補選失利等挫折，直到去年九合一大選、今年王鴻薇補選才打出逆轉勝，關鍵在於，每場戰役都沒有郭台銘的身影。儘管侯友宜一度也被認為偏安一隅，但至少九合一大選及王鴻薇補選他與全黨並肩作戰，而這等戰鬥情誼，就是郭台銘所最欠缺的特質，也難怪如今他想要回國民黨卻屢遭非議，更被譏諷為「政治渣男」，初選不服輸就嫌棄黨，見黨好轉又才眼巴巴著想回來。

黨內人士則說，一切應該仍是要等到3月4日南投立委補選俊，國民黨的初選辦法出爐才會見分曉，也相信郭台銘也會等待辦法出爐之俊再作最終決定。

ET快訊
熬過洞穴死劫！足球小隊長赴英身亡　得年18歲
5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元　燒烤店PO影找人
恩師劉文正病逝！　裘海正「不相信是真的」難忘被他訓斥1點
LINE沒響鈴「直接變未接」　官方公布2招解決
李佳薇證實「分了4年男友」　傳遭劈腿暴瘦：彼此用心付出過
劉文正猝逝　經紀人曝：病發時身邊沒有人
粉紅超跑突「狂撞貨車25秒」！　車主淚曝內幕：媽祖婆來找人了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

全國住宅51％屋齡逾30年　時力黨團：適用的卻是921前的耐震標準

國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

找賈永婕當副手？　賴清德苦笑：沒有這個事情

快訊／賴清德出手未來無法參選　黃承國：都接受

李鴻源加入「新竹市棒球場體檢會」　蔡麗卿：不排除全面開挖

遭鍾沛君暗諷？　羅智強回應「祝福」：並不覺得有被酸到

只有「氣盛」是問題？ 郭台銘盼披藍袍戰2024　國民黨內雜音多

快訊／民進黨通過「黃承國條款」　賴清德：對社會治安貢獻心力

快訊／林智堅不戰清白了　賴清德：他還年輕不該陷在這裡

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

全國住宅51％屋齡逾30年　時力黨團：適用的卻是921前的耐震標準

國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

找賈永婕當副手？　賴清德苦笑：沒有這個事情

快訊／賴清德出手未來無法參選　黃承國：都接受

李鴻源加入「新竹市棒球場體檢會」　蔡麗卿：不排除全面開挖

遭鍾沛君暗諷？　羅智強回應「祝福」：並不覺得有被酸到

只有「氣盛」是問題？ 郭台銘盼披藍袍戰2024　國民黨內雜音多

快訊／民進黨通過「黃承國條款」　賴清德：對社會治安貢獻心力

快訊／林智堅不戰清白了　賴清德：他還年輕不該陷在這裡

河南商場「共享男友」排排站任挑選　4.5元陪逛街拍照1小時

台北市區穿梭賞燈！「藝術入店」以藝術作品融合店家特色吸大批民眾朝聖

基隆物理治療師愛心做公益　副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐

U:NUS羞洩「猛男八塊肌」　情人節浪漫直播寵粉！

無印良品「惜物祭」2／16全台開跑！　小白鞋399元、微瑕疵品項打3折

搜救犬受傷了！「忍痛伸出前掌」坐下等包紮　堅強乖巧惹心疼

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

才熬過洞穴死劫！泰國足球小隊長「夢想成真」赴英深造　驚傳過世

街友真面目太驚人！理髮後變身「超級型男」　被讚爆：年輕15歲

六人行女星抗老保養有成　為「一事」想飆罵同劇演員

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

政治熱門新聞

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

側翼粉專酸佛光山盜圖！事實查核打臉了

郭台銘有意參選！王金平：他承諾將做3件事

賈永婕傳被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應

林智堅道歉！徐巧芯3點回問「智取其辱」

林智堅道歉：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

陳明通自爆有「論文公版」！網炸鍋：天下奇聞

「回郭」雜音多！　藍議員嗆：像小三來分家產

郭台銘：4年前退黨是年輕氣盛　有需要義不容辭

淘寶舍利子翻車！趙少康要賴清德剷除側翼

與妻、大寶二寶賞燈　蔣萬安情人節放閃

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

快訊／費鴻泰表態參加國民黨立委初選　「我會贏許淑華很多票」

更多熱門

相關新聞

國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

針對2024總統人選，國民黨立委費鴻泰15日表示，不管是鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲等，都還沒有人正式宣布要選總統，每個人都有各自的時間軸，在大家還沒決定前，不要口出惡言。

郭台銘表態參選恐亂藍營佈局　他提侯友宜3出線時間點

郭台銘表態參選恐亂藍營佈局　他提侯友宜3出線時間點

國民黨證實已跟郭台銘會面　黃健庭：沒有非選不可

國民黨證實已跟郭台銘會面　黃健庭：沒有非選不可

表態挺侯友宜！　曾銘宗反初選：希望郭台銘回黨挺「最強母雞」

表態挺侯友宜！　曾銘宗反初選：希望郭台銘回黨挺「最強母雞」

快訊／費鴻泰表態參加國民黨立委初選　「我會贏許淑華很多票」

快訊／費鴻泰表態參加國民黨立委初選　「我會贏許淑華很多票」

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

小S「錄影被踩1地雷」飆罵片段曝！班底1舉動惹毛她

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面