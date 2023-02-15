只有「氣盛」是問題？ 郭台銘盼披藍袍戰2024　國民黨內雜音多

▲郭台銘昨日拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日拜會立法院前院長王金平，針對2024總統選舉，郭台銘坦承，四年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，王金平則表示，郭台銘希望回到國民黨，代表國民黨參選。不過，對於68歲是「年輕氣盛」？黨内似乎不太買單，不願具名的中常委就直言，「真的說不過去」，做出傷害黨的事情難道想三言兩語就這樣迴避掉嗎？身兼常委、立委李德維則採緩頰態度，「成大事者不拘小節，郭董如果真的是最強，那我想大家就都可以接受」。

「郭王會」昨登場，有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，昨天下午前往台北市宏國大樓的王金乎辦公室拜訪，兩人商談近一小時。會後郭台銘表態，希望回國民黨爭取總統提名，向黨主席朱立倫喊話訂出完善的初選辦法。

不過郭台銘當年憤而退黨，現在一句「年輕氣盛」就想回國民黨，國民黨內有不同聲音。不願具名的國民常中常委說，有越來越多認同國民黨理念的人想回來當然是好事，但所謂的為台灣做事，是否為大公無私還是只為私利想選總統有待商榷，更直言地方上有許多反彈郭回黨的聲浪，認為他已對國民黨造成傷害，現在想用一句「年輕氣盛」就帶過是無法讓人買單的。

至於黨中央會不會替郭台銘大開方便之門？李德維接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，所有力量能納進國民黨都是好事，而國民黨現在也需要一定的機制，但對於2019年全民調初選制度是採保留態度，目前黨內精英有實力想參選總統的，應該是透過一個滾動式民調，把幾位最有實力的人選納入，藉由協調來產生人選，依據支持度來協調，對國民黨才是最穩當方法。

至於針對2024立委跟總統選舉，期待郭董怎樣幫助國民黨？中常委康晉瑜受訪時表示，有更多社會力量加入國民黨是好事，郭董在社會有人脈，若能挹注國民黨是好事，但2024大家就要照著遊戲規則走。

同時，也有藍營人士批，郭台銘退出國民黨後，這段期間國民黨不只經歷總統大選慘敗，後續包括韓國瑜遭罷免、4項公投慘敗、中二補選失利等挫折，直到去年九合一大選、今年王鴻薇補選才打出逆轉勝，關鍵在於，每場戰役都沒有郭台銘的身影。儘管侯友宜一度也被認為偏安一隅，但至少九合一大選及王鴻薇補選他與全黨並肩作戰，而這等戰鬥情誼，就是郭台銘所最欠缺的特質，也難怪如今他想要回國民黨卻屢遭非議，更被譏諷為「政治渣男」，初選不服輸就嫌棄黨，見黨好轉又才眼巴巴著想回來。

黨內人士則說，一切應該仍是要等到3月4日南投立委補選俊，國民黨的初選辦法出爐才會見分曉，也相信郭台銘也會等待辦法出爐之俊再作最終決定。