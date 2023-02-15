挺侯友宜參選2024　洪秀柱籲「勇敢表態」：人民厭倦黃袍加身戲碼

▲洪秀柱參加新北市永和工商婦女聯誼會會長交接典禮。（圖／翻攝自Facebook／洪秀柱）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統人選未定，國民黨前主席洪秀柱15日出席「新北市永和工商婦女聯誼會會長交接典禮」時表示，她要藉機鼓勵新北市長侯友宜，若有意願參選就要勇敢表態，畢竟時代不同，人民對於「黃袍加身、萬民擁戴」的宮廷戲碼已經厭倦。另對「落跑」問題，洪秀柱認為，侯友宜從副市長任期開始算起，已在新北打拼十數年，不用擔心有落跑問題。

洪秀柱表示，自去年九合一選舉結束之後，藍綠板塊並沒有產生結構性的位移，民進黨內閣的總辭、改組，如換湯不換藥的「大風吹」遊戲，可以看出民進黨對民生疾苦麻木不仁。但這也讓大家更加堅信，唯有2024徹底下架民進黨，台灣才有安定的未來。

洪秀柱說，這段時間以來，她深切的感受到基層支持者的焦慮，無論馬路上、市場裡、計程車上，都會遇到民眾問「國民黨到底該派誰出來？」大家之所以如此急切，無非是因為黨內對於2024的人選一直沒有初步的共識，幾位民調呼聲較高的同志遲遲未表態、顧左右而言他，「我身為資深從政黨員，比誰都更加期待黨內同志展現果斷與魄力，勇於承擔重任。」

洪秀柱透露，她要藉機鼓勵侯友宜，若有意願參選就要勇敢表態，畢竟時代不同，人民對於「黃袍加身、萬民擁戴」的宮廷戲碼已經厭倦。侯友宜不用擔憂「落跑」的莫須有罪名，因為從副市長任期開始算起，他已在新北打拼十數年，根本沒有「落跑」的問題。

洪秀柱進一步表示，除了侯友宜之外，她也希望每個有志於振衰起敝、力挽狂瀾的黨內同志，都能夠一起投入初選，提出強而有力的勝選方針，更盼望黨中央發揮智慧，積極協調，研擬出公平公正的初選制度，讓最有勝算、最合適的候選人出線，「唯有如此，才不枉費基層民眾的殷切冀望！」