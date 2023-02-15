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香燈腳挨餓了！千份炸物關東煮不夠發　闆娘送襪子+護膝超暖心

記者王亞志、黃資真／彰化報導

苗栗白沙屯拱天宮進香團12日起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，今年報名人數來到11.3萬，突破往年紀錄，也首次出現點心站供給不足的現象，1名從台中到彰化設點心站的許老闆表示，食物確實有點不夠發，還遇到有「1個人來要1、20人份的食物」，但他秉持做善事的心意一一送出；另也有紡織廠老闆娘現場發送襪子、護膝，要讓香燈腳們安全走完全程。

▲▼ 白沙屯媽祖物資補給站。（圖／記者王亞志攝）

▲白沙屯媽祖北港進香，行經路線都會有熱心人士提供免費點心和食物。（圖／記者王亞志攝，下同）

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▲▼ 白沙屯媽祖物資補給站。（圖／記者王亞志攝）

▲許老闆表示自己這次準備千份的炸物、關東煮，還是不夠發。

今年報名參加的香燈腳人數來到11.3萬，打破往年紀錄，加上未報名的人數，初估超過15萬人共襄盛舉，十分熱鬧，甚至首次發生沿路供給食物不足的情況。

1名從台中到彰化二林設點心站的燒烤店許姓老闆表示，每年都會找友人集資，在遶境行經路線擺點心站，提供免費熱食給香燈腳享用。今年他募資約20萬元，買下約1千人份的薯條、雞塊、甜不辣等炸物，以及關東煮，跟員工們一起合作送出。

▲▼ 白沙屯媽祖物資補給站。（圖／記者王亞志攝）

▲彰化東螺承天宮的志工準備油飯、玉米。（圖／記者王亞志攝）

許老闆說，今年確實有遇到東西不夠發的狀況，有遇到當地人或遊覽車司機，一次要拿1、20人份的量，引起其他民眾不滿，但自己基於做功德，不會追問太多，如果真的有需要就來拿沒關係；彰化東螺承天宮的志工也準備油飯、玉米、麵包，希望香燈腳們吃飽飽，充電完成再繼續加油，「每位信眾都很客氣！」

除了食物之外，彰化溪州的紡織廠謝姓老闆娘則是每年都會免費贈送襪子、護膝，由於一雙襪子要價390，護膝更要價近千元，只要打卡按讚就可免費領取，不少香燈腳乖乖排隊等候。

▲▼ 白沙屯媽祖物資補給站。（圖／記者王亞志攝）

▲彰化紡織廠發送免費護膝跟襪子。

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