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白沙屯媽甩尾衝進全聯駐駕休息！店長感動喊：昨天才夢到媽祖

▲▼白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕。（圖／翻攝臉書、YouTube／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕休息，讓店長感到十分開心。（圖／翻攝YouTube／白沙屯拱天宮）

記者柯振中／綜合報導

苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖進香活動仍在持續，15日凌晨從社頭鄉協天宮起轎，仍在持續行動當中。而在經過彰化二水老街時，「粉紅超跑」鑾駕突然甩尾，跑到市區的全聯二水店駐駕，這也讓店經理相當激動，直喊「昨晚夢到媽祖來找我」。

白沙屯媽祖15日從協天宮起轎後，在乾德宮與泰山企業停駕，休息了一陣子再度前進，經過二水鄉時，二水鄉長蘇界欽、地方仕紳則在路口舉香跪迎，恭迎媽祖到來。

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媽祖鑾轎原先已準備進入二水老街，接近了雲林、彰化的邊界，本來信眾以為要離開彰化，豈料鑾轎再度甩尾，進入彰化市區，還在全聯二水店駐駕，讓店長相當驚喜。

▲▼白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕。（圖／翻攝臉書、YouTube／白沙屯拱天宮）

▲▼原先眾人都以為鑾駕要離開彰化、前往雲林，沒想到突然甩尾，衝進全聯二水店。（圖／翻攝臉書／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕。（圖／翻攝臉書、YouTube／白沙屯拱天宮）

依據時間順序，媽祖鑾駕15日上午11點14分在全聯二水店停駕，原地休息了約8分鐘，轎班人員起駕後不久，似乎又收到指示，11點28分再度停駕，午休到12點30分才離開。對此，店長興奮直呼，她每年都會準備銅鑼燒、飲料，今年已邁入集資買結緣品的第六年，弟弟、丈夫也有在走廟當義工，長期替神明服務，與媽祖相當有淵源，昨晚夢到媽祖來找她，今天立刻帶著員工到路口下跪祈求，沒想到媽祖真的來了。

▲▼白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕。（圖／翻攝臉書、YouTube／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕，停留了好一段時間，讓店長十分激動，員工們也相當開心。（圖／翻攝臉書／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖在全聯二水店駐駕。（圖／翻攝臉書、YouTube／白沙屯拱天宮）

這是白沙屯媽祖第一次來到店裡，讓所有員工都十分開心、心情相當激動，有些同仁甚至本來沒有上班，特地跑來恭迎媽祖。

店長表示，對於媽祖到來，她十分感動，也相當榮幸，原先她今天休假，載完小孩以後，立刻動身回到店裡，祈求媽祖能到店裡休息，「我很愛媽祖，謝謝媽祖能來我這邊。」

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