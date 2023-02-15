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美國在台協會與億載會交流　黃偉哲：盼深化南台灣產業合作

▲▼黃偉哲出席美國在台協會與億載會共辦的交流酒會。（圖／台南市政府提供）

▲黃偉哲出席美國在台協會與億載會共辦的交流酒會。（圖／台南市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

美國在台協會（AIT）與億載會15日合辦商務交流酒會，台南市長黃偉哲也率市府團隊出席，並進行商務對談。黃偉哲表示，他要藉此機會感謝億載會長期於南台灣產業發展挹注關鍵力量，並引領台南經濟發展、創造許多產值與就業機會。

這場酒會主要作為商務交流對話平台，盼協助台南在地「億載會」的眾多廠商及其他南台灣企業與美國企業深化產業合作，提升彼此的優勢。美國在台協會商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl）及高雄分處分處長黃東偉、億載會會長陳麗芬等企業界代表共同出席，台南市長黃偉哲則率新聞及國際關係處處長蘇恩恩與經發局局長林榮川參加，並與歐德瑞進行商務對談。

黃偉哲表示，台南科學園區已成為南台灣半導體重鎮，而沙崙綠能科學城則加速資安、智慧科技及再生能源等產業的發展，並串聯成為「大台南科技走廊」，而如何確保穩定而永續的能源供應也是台南正積極努力的方向。

針對再生能源方面，台南市除了連續3年被經濟部評選為再生能源推動績優城市，去年更榮獲國家永續發展獎，是全國唯一在綠能推動工作獲獎的機關。台南也持續推廣設置太陽光電發電系統，目前的備案量已達3.7百萬瓩（GW），預估年發電量高達47.9億度，可供逾136萬戶家庭用電。

美國在台協會表示，美國和台灣人民透過貿易、投資、教育和文化交流，關係日漸緊密，官員也在活動中特別推廣了「2023 Select USA選擇美國」投資高峰會。深信在共享價值觀以及互助合作的基礎上，美國跟台灣有堅若磐石的夥伴關係。

台南市展望未來無論在半導體、5G、物聯網或網路安全領域，以及電動車和能源等產業，都能結合美國在台協會的支持與資源，協助、輔導台南在地廠商和美國的企業深化產業合作，提升彼此優勢，使兩國產業互利互惠、蓬勃發展。

▲▼黃偉哲致贈禮盒予歐德瑞。（圖／台南市政府提供）

▲黃偉哲致贈禮盒予歐德瑞。（圖／台南市政府提供）
 

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