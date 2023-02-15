台南消防屢獲無人機賽事佳績　獲獎人員受市府表揚

▲台南市消防局人員及協力廠商團隊，特在市政會議中獻獎並接受黃偉哲市長公開表揚給予勉勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為表揚代表台南市爭取佳績之台南市消防局人員及協力廠商團隊，特於14日由消防局獲獎人員，在市政會議中獻獎並接受黃偉哲市長公開表揚給予勉勵，藉此激勵消防無人機隊士氣及樹立消防新形象。

台南市消防局參加交通部運輸研究所辦理2022年領航盃無人機創意應用大賽（應用組），推出「繫留無人機消防救災應用」及「多旋翼無人機消防救災應用」2項作品參賽，歷經8個月的初賽及決賽過程，從眾多隊伍中脫穎而出，雙雙榮獲「卓越獎」殊榮，另外第六大隊的「繫留無人機消防救災應用」更獲得「人氣獎」之殊榮。

內政部消防署於2022年12月舉辦首屆「消防無人機競技大賽」，廣邀各縣市消防局警義消及國內無人機廠商共同組隊參加競賽，消防局組成「南波ONE神投手」由消防局救災救護指揮中心陳明辰主任擔任隊長，帶領飛手陳錦樺、莊坤遠及災害搶救科鄭依婷，並由臺灣希望創新股份有限公司林明翰提供技術協助，榮獲「水域搜救」項目「季軍」的佳績。

消防局獲獎人員在市政會議中獻獎，並接受黃偉哲市長公開表揚給予勉勵，黃偉哲市長感謝在參賽過程中，提供技術協助之台灣希望創新股份有限公司及台南市消防設備師公會理事長。

第六大隊邱淵明大隊長及隊員楊雅雯參賽作品「繫留無人機消防救災應用」強調繫留供電無人機之電力，透過電力線外接市電或發電機可長時間停懸救災使用；另外救災救護指揮中心陳明辰主任及災害搶救科隊員鄭依婷及台南市消防設備師公會理事長許榮哲共同合作參賽作品「多旋翼無人機消防救災應用」可將滅火藥劑、救生裝置酬載整合至多懸翼無人機，可運用於建築物、林地救災及水上救生，強調無人機除能空勘亦能提供即時搶救。此兩件作品同時也是由臺灣希望創新有限公司共同協助消防局設計應用，可見該公司研發之產品與技術在消防救災應用層面相當純熟。

市長黃偉哲表示，台南市政府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由與台灣希望創新之合作研發，更拓展並精進無人機協助科技救災的領域，不僅能在比賽中雙雙獲獎更為台南市爭光，更重要的是在消防救災的應用中，可以提升整體救災效率，並將無人機應用發揮最大效能，展現守護大臺南公共安全之決心。