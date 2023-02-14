安南醫院10週年有成　賴清德、黃偉哲出席齊祝生日快樂

▲副總統賴清德、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、衛生局長蘇世斌、台南市醫師公會理事長陳相國、成大校長沈孟儒等人祝賀台南市立安南醫院10週年慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院14日於第一醫療大樓國際會議廳舉辦10週年院慶典禮，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，率同中國醫藥大學副校長王陸海蒞臨主持，副總統賴清德、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、衛生局長蘇世斌、台南市醫師公會理事長陳相國、成大校長沈孟儒等人特到場祝賀，與安南醫院全體員工齊見證10週年里程碑。

安南醫院作為南台灣首座醫療建設BOT案，自2013年正式營運以來，秉持「救急、救腦、救心、救命」使命，全年、全天候、全方位地投入預防、醫療、復健、長照領域，且持續精進醫療專業，接連成立13個特色醫療中心、引進全新設備如1024切全景電腦斷層、混成手術室（Hybrid OR）等，更於去年獲第20屆金擘獎民間團隊特優獎肯定，這是安南醫院第二次奪獎，也是促參案史無前例的經典案例。

為歡慶10週年，安南醫院於2月8日起，在第一醫療大樓大廳舉辦各式衛教講座、宣傳攤位。而14日除了發放限額10週年口罩給現場民眾，上午還邀請到安南區在地「巴哈音樂學院」9位老師，於大廳現場演奏弦樂、管樂、鋼琴等動人樂章，與各位民眾同慶10週年。與此同時，院慶典禮於第一醫療大樓11樓國際會議廳拉開序幕。

安南醫院院長林聖哲於典禮開場時提及，10週年院慶恰逢西洋情人節，祝福大家情人節快樂。接著，他帶到開場時播放的回顧影片，既覺得每個階段都十分珍貴，亦對自己接任院長將滿兩年有所感觸，同時也感謝兩位前任院長的奉獻。而後，他分享到安南醫院三大焦點目標，分別為：一、人才延攬，組織再造；二、建立開放型的醫院，加強與合作醫療院所的交流；三、籌備Smart Hospital，積極培訓AI人員。未來，期許所有市民、病友及家屬繼續鼓勵與支持安南醫院。

蔡長海董事長則代表董事會，向所有在COVID-19疫情影響下，仍堅守第一線崗位的安南醫院同仁致謝。同時，他承諾將致力於提升員工的福利和待遇，並積極建置智慧友善醫院，秉持「以病人為尊、以員工為重、以醫院為榮」的核心價值，讓安南醫院往成為「尖端、智慧、創新的國際一流醫學中心」之目標邁進，以回饋大台南地區的鄉親。

賴清德副總統則分享到自己與安南醫院的淵源，時任台南市長期間常到建設基地視察，更參與安南醫院開幕剪綵，以及多次的健康相關活動。他回顧安南醫院成立前，安南區每萬人口病床數只有7.6床，遠低於醫療網規劃目標之35床，於是台南市政府計劃興建一所包括急、慢性、復健及精神病照護之高水準綜合醫院，於是安南醫院成為地方政府主政的第1座、也是全國第2座的醫療建設BOT案。他期待未來安南醫院在中國醫藥大學的指導與支援下，能走出醫院、深入社區，全力邁向一流醫療照護機構。

黃偉哲市長祝賀安南醫院10週年生日快樂之餘，代表市府及市民感謝安南醫院醫護人員10年來的付出。他提到安南區以前醫療資源不足，且人口老化嚴重，在地居民就醫只能舟車勞頓前往市區，所幸在中國醫藥大學高效率兼具施工品質的努力下，安南醫院於2011年3月30日開工，2013年2月2日便正式營運，10年來的成就更是有目共睹，包含金擘獎、國際JCI評鑑、金展獎、4項SNQ及品管圈榮獲銅塔獎等肯定，也為在地就業機會做出貢獻。

隨後舉行公共服務貢獻獎、服務滿10年與5年的員工代表們、2022年優良教師，及安南醫院志工隊。典禮壓軸重頭戲為賴清德副總統、黃偉哲市長、趙卿惠副市長、蘇世斌局長、陳相國理事長、蔡長海董事長、王陸海副校長、沈孟儒校長、林聖哲院長，以及安南醫院榮譽院長林瑞模，藉由流沙儀式齊賀安南醫院滿10歲，典禮圓滿成功。