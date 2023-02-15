嗆「來歸仁輸贏」駁火35槍1死1傷　兇手判刑13年...「瘋狗彬」輕判

▲2022年歸仁圓環1死1傷槍擊命案，台南地院判張姓角頭4年6月、吳男13年徒刑，江姓、游姓2名被告則判無罪。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁圓環2022年6月9日發生2派人馬當街火拚槍戰，造成53歲男子洪啟文，不滿綽號「瘋狗彬」的角頭張旭材教訓自己的小弟，雙方嗆聲「來歸仁輸贏」，雙方街頭駁火35槍後，洪中4槍身亡。台南地院審理後，15日依殺人判處自己也在槍戰中受傷的兇手吳豐雄13年徒刑，角頭「瘋狗彬」張旭彬槍砲罪判刑4年6月，另江姓、游姓2人則獲判無罪。

警方調查，53歲洪姓死者住在台南歸仁，與綽號「瘋狗彬」角頭張旭彬（49歲）熟識，2人還在安平租屋開茶行。2022年6月8日深夜，洪男與妻子到張姓角頭所有處所喝酒、打麻將。酒席間，張姓角頭因不滿洪男對其江姓小弟（33歲）出言不遜，兩人發生口角，洪男飆罵髒話並嗆聲自己車上放有槍械，張姓角頭與江男各覺顏面盡失，2人心生不滿想要報復，江男即聯繫吳姓（37歲）、游姓（26歲）友人，4人決定約洪男外出談判，並考量到洪男可能帶槍出來談判，吳男攜帶已過世友人寄放的1把改造衝鋒槍與55顆制式子彈，江男也帶1把手槍（未扣案）及1顆子彈前往談判。

9日凌晨3、4點許，張姓角頭和吳男先後以line約洪男外出，前往到歸仁區談判，4人開車帶著2把槍彈前往歸仁中山路1家百貨店前；洪男也帶著1把制式手槍與數顆子彈，由不知情的楊男開車搭載前往百貨店前談判地點。

待楊男開車載洪男抵達，吳男先拿槍下車與洪男談判，兩人一言不合，洪男持槍打中吳男腹部；吳男也不甘示弱、持槍回擊洪，江男趁隙拿槍對洪男開1槍，導致洪男身中4槍，楊男見狀開車載洪男前往永康奇美醫院急救，吳男仍朝離去的洪男車子開槍，適時恰有巡邏警車行經，警方在現場地上起獲遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。

游男駕車搭載吳及江離去，並送吳男送至成大醫院救治。而洪男經送往奇美醫院急救，仍因左肱骨及肋骨骨折，氣管及右肺量大量血胸，於6月9日上午5時40分死亡。經醫院向警方通報有槍傷患者，經警於吳男身上扣得制式子彈15顆，再循線調閱監視器影像，拘提張、江及游男到案，並扣得手槍共2把（制式子彈10顆），另於洪男身上取出由殘留存其左肩處之子彈2顆，而獲悉案情。

張姓角頭得知此事後，即開車載女友躲到台中的汽車旅館，歸仁分局警方獲報後相繼查獲張姓角頭等4名嫌犯到案，檢方依殺人等罪嫌起訴4嫌。