正妹連9年跟媽祖進香　今晚過沒情人的情人節…「我習慣了！」

記者黃彥傑、王亞志、陳以昇／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖進香之旅今（14日）西洋情人節，晚間6時許，駐駕在社頭協天宮，大批香客立即在旁邊郵局或商店騎樓下搭帳篷，其中一名女子已經連續9年獨自跟隨媽祖進香，歷屆男友也不支持她，又過了一個沒有情人的情人節，她靦腆地說「一個人也沒關係」；另一個車床老闆也連5年進香，為了此次，還準備羽絨被要度過今晚的寒流。

▲白沙屯媽祖駐駕後，30歲翁姓女信徒在騎樓下搭帳逢 。（圖／記者王亞志攝，下同）

30歲的翁姓女子住在台中，從事服務業，她表示21歲開始跟著白沙屯媽祖進香，已經連續9年不間斷，但她親友卻不太贊成，她笑著說「他們都沒興趣」；剛好今天是2月14日西洋情人節，翁小姐不諱言地說「現在沒男友，歷屆都不希望她跟著媽祖進香，擔心她的安全」，她還說為了洗澡還去移工的宿舍商借，幸好移工們非常友善，讓她相當窩心。

另一名70歲的尹姓男子，在台北開設車床工廠，因為兄弟們以前都會去參加白沙屯媽祖進香，5年前他第一次參加後，在行走過程中，突然感到心裡相當踏實，很開心；由於今天剛好寒流過境，晚間6時媽祖駐駕社頭協天宮，當地氣溫僅剩攝氏13度，尹男胸有成竹「我有準備羽絨被，不擔心」。

▼白沙屯媽祖駐駕後，香客在騎樓下搭帳篷 。（圖／記者王亞志攝）

▼白沙屯媽祖駐駕後，尹姓信徒在郵局搭帳篷 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▼白沙屯媽祖駐駕後，香客在郵局騎樓下搭帳篷 。（圖／記者黃彥傑攝）