大甩尾！粉紅超跑距雲林3.5K處突轉溪州　斗六信眾百年期盼落空

▲粉紅超跑在距離雲林縣轄邊界3.5公里處大甩尾轉朝溪州前進，停駕連鎖超市、於12時30分再度起駕前進。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠、陳以昇、黃彥傑／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開為期9天8夜進香南下雲林縣北港朝天宮進香，預計17日北港朝天宮進火安座，經過4天的長途跋涉，今(15)日中午11時許白沙屯媽祖鑾轎，接近雲林縣林內鄉信眾引頸期盼媽祖，百餘年來的首度到訪，惟「粉紅超跑」突然大甩尾離去，讓大斗六區信眾期盼落空。

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▲粉紅超跑大甩尾朝溪州前進。（圖／民眾提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，從苗栗出發經台中、彰化進入雲林，全程來回400多公里，白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」，今日清晨6點從彰化社頭協天宮起駕後，「粉紅超跑」一路往東田中鎮邁進，10點左右抵達彰化二水鄉沿路下。

▲白沙屯媽祖鑾轎於二水鄉安德宮短暫停駕休息20分鐘。（圖／記者黃彥傑攝）

眼見白沙屯媽祖鑾轎前似乎朝彰雲大橋、林內鉛片厝部落緩緩前進，而林內鄉各界民眾紛紛前往兩縣交界處守候，準備迎接白沙屯媽祖聖駕百年來首度到林內鄉繞境祈福。

但白沙屯媽祖鑾駕卻在二水安德宮暫歇20分後，雖起駕往林內鄉鉛片厝部落接近，卻在距離林內鄉約3.5公里時，「粉紅超跑」突然煞車大甩尾，轉彎往彰化溪州方向前進，人車瞬間塞爆附近道路，並於連鎖超市停駕至12時30分，讓守候的林內鄉、斗六市信眾期盼落空，祈望白沙屯媽聖駕有機會在明年進入轄區相會。

▲粉紅超跑在二水鄉大甩尾轉向溪州，人車瞬間塞爆附近道路。（圖／記者陳以昇攝）